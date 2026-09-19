"SUTRA, PREKOSUTRA IDEM U NJUJORK" Vučić: I vas molim, da se borite najsnažnije moguće!

ALEKSANDAR Vučić, nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" stigao je danas u posetu etno selu "Moravski konaci" u Velikoj Plani.

Foto: A. Đurić

Ukazao je na to da i blokaderi koriste benefite svega što je urađeno, i da se i oni voze brzim vozovima.

"Sutra, prekosutra idem u Njujork, gde ću predstavljati našu zemlju. Imaću mnogo sastanaka i susreta, i da vam kažem, jedva čekam da se vratim. Da ponovo budem sa vama, sa našim narodom, i da se borim! I vas molim, da se borite najsnažnije moguće, najjače moguće. Samo da se izborimo za to da Srbija može da nastavi putem u budućnost, i da Srbija može da ide napred", rekao je predsednik.

Vučić ističe da su blokaderi uzuzrpirali fakultete i škole, a da se stalno žale da neko koristi državne resurse.

"Da se borite jače nego ikada, i da ih pobedimo jače nego ikada! Da ih pobedimo u svakom mestu, najubedljivije moguće! Hvala vam najlepše, živela Srbija! I još jedan pozdrav za našeg domaćina. Mnogo vas volim, sve najlepše želim vama i vašim porodicama", zaključio je on.