Na ovo je tenis čekao 11 godina! Pao crni rekord!

Trijumf nekad trećeg reketa sveta u pravom trenutku.

Thomas Dutour / Panthermedia / Profimedia

Danas i tokom vikenda su aktuelni mečevi Dejvis kupa, u kojima su se brojni slavni asovi "belog sporta" prkiljučili nacionalnim timovima.

Tako je i u slučaju reprezentacije Bugarske, za koju je protiv Danske, odlučio da igra Grigor Dimitrov. I ne samo što nastupa, već je nekad treći teniser ATP liste (2017.) upisao pobedu posle tačno 11 godina!

Savladao je iskusni Dimitrov (35) mlađeg rivala Elmera Molera, a podsetimo, poslednji meč u Dejvis kupu Grigor je odigrao sada već davne 2015. godine!

Do nje je stigao preokretom protiv 174. igrača sveta, pošto je Meler osvojio prvi set u taj-brejku, da bi se Bugarin potom uozbiljio i pokazao ritam, koji ga je svojevremeno doveo do samog vrha ATP liste.

Dimitrov je već u prvom servis gemu napravio dve duple greške, što je Danac iskoristio da preuzme inicijativu u razmenama i povede sa 3:1.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP

U taj-brejku je Meler bio sigurniji. Napravio je seriju poena, dok je Dimitrov blago pao u igri, pa je Danac slavio sa 7:2 i poveo u setovima.

Bugarski teniser je u drugom setu pronašao pravi ritam. Posle izjednačenog početka, Dimitrov je napravio brejk za 4:2, a zatim bez izgubljenog poena završio set i izjednačio na 1:1.

Meler je bolje otvorio odlučujući set, ali Dimitrov je bio izuzetno siguran na svom servisu. Danac je kod 1:1 spasao brejk-loptu asom, a nova velika prilika ukazala mu se pri rezultatu 4:4.

Meler je imao čak tri šanse da povede sa 5:4, ali ih nije iskoristio. Dimitrov je potom kaznio propušteno, napravio brejk nakon bekhenda Danca koji je završio u mreži i dobio priliku da servira za meč.

Tu priliku nije propustio. Dimitrov je sigurno odservirao za konačnih 6:7, 6:3, 6:4 i doneo Bugarskoj prvi bod u duelu.

Pažnja je sada usmerena na drugi meč, u kojem će se na teren vratiti Holger Rune. Danski as posle 11 meseci pauze zbog povrede igra protiv Ilijana Radulova.

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