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DRAGAN VUKMIR: Bez sumnje u Ujpešt

Ж. Урошевић

19. 09. 2026. u 13:16

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* Bivši kapiten MTK, o mečevima Mađarske 1

ДРАГАН ВУКМИР: Без сумње у Ујпешт

FOTO: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Kišvarda - Pakš GG

Debrecin - Vašaš GG

nedelja, 

UJPEŠT - ZALAEGERSEG 1

MTK - Đer GG

Njiređihaza - Ferencvaroš 2

Za Ujpešt je poslednji remi (2:2) u gradskom okršaju Budimpešte sa Ferencvarošom ravan pobedi. U odličnoj atmosferi dočekuje naredni meč sa Zalaegersegom, sa namerom da sa tri boda stavi pečat na dobru igru od starta sezone. Na svom stadionu Ujpešt je u prvenstvu ostvario tri pobedi i remi, sigurabn sam da ni ovoga puta neće omanuti.

Pakš je značajno podmladio svoj tim, golove lako daje ali ih isto tako i prima. U duelu sa Kišvardom, oba golmana će teško izbeći kapitulaciju.

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