ŠTA JE VUČIĆ ZAPISAO TOKOM GOVORA TUSKA? "Da sam hteo javno da otkrijem..."
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sela Huta u Ukrajini, gde je učestvovao na sastanku zemalja Karpatske inicijative.
Na pitanje šta je napisao na papiru tokom obraćanja Donalda Tuska, Vučić ističe da ne bi napisao to, već bi javno rekao da je želeo da otkrije.
"Svi koji su dovodili svoje medije imali su neke primedbe na Ukrajinu. I Rumuni, i Poljaci, bilo je pitanje i za mađarske primedbe. Jedino Mađari nisu prisutni od osam zemalja. To ostaje između nas", ukazao je Vučić.
"A što se tiče pitanja o otkazivanju posete Ursule fon der Lajen Srbiji i BiH, ja mislim da su oni našli elegantan način da kažu da je to zbog izbora, i u BiH i u Srbiji. Ja mislim da je ona suviše mudra i pametna žena da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnjenje u Srbiji. Siguran sam da to dobro zna. Mene interesuje šta će reći građani Srbije. Oni glasaju, i moći će da odmere i izaberu svoju budućnost pre svega", rekao je on.
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