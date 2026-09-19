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MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Sent Miren pretnja vodećima

Ж. Урошевић

19. 09. 2026. u 13:10

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* Trener u Seltiku, tipuje parove Premijer lige Škotske

МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ: Сент Мирен претња водећима

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

7. KOLO

subota, 

FK Dandi - Madervel GG

Hibernijan - Aberdin 3+

St. Džonston - Folkirk X2

KILMARNOK - HARTS GG

ST. MIREN - DANDI J. 1

nedelja, 

Seltik - Rendžers 4+

Kilmarnok je u prošlom kolu prekinuo seriju loših rezultata. Pobedio je Hibernijan na gostovanju i sada pun optimizma iščekuje okršaj sa Hartsom, koji je svakako veliki favorit, pa bi ovaj duel mogao da se završi golom sa obe strane.

Sent Miren ima dobru sezonu. Iako kuburi sa nekoliko povređenih igrača, ne bi smeo da propusti priliku da pred svojim navijačima savlada jednu od najslabijh ekipa iz lige - Dandi junajted.

Seltik je u kupu razočarao protiv Rendžersa i doživeo poraz od 3:0. Željan je da se u prvenstvu dostojno revanšira i zato očekujem kišu golova i u novom „old firmu“.

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