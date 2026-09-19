ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Karpati slatko sanjaju
* Bivši fudbaler Zorje, (Ukrajina)
MOJ TIP
subota,
Harkov - Bukovina X
ZORJA - DINAMO K. 2
Epicentar - Livi Bere g 2-3
nedelja,
Kudrivka - Kolos X2
KARPATI - VERES 1
Šahtjor - Čerkasi 3+
Posle dva kiksa, za fudbalere Dinama iz Kijeva je Epicentar bio dugo čekana uspešna stanica. Pobedom od 3:0 uspeli su u svojoj nameri, pa gostovanje Zorji čekaju znatno spremniji od rivala koji je u istom periodu imao dva remija i poraz.
Karpati su premašili svoje mogućnosti i dostigli velike visine. Treće mseto za njih je bio san, koji bi posle okršaja sa prosečnim Veresom na domaćem terenu mogao samo da se produži.
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