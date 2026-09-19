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ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Karpati slatko sanjaju

Ж. Урошевић

19. 09. 2026. u 13:14

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* Bivši fudbaler Zorje, (Ukrajina)

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Карпати слатко сањају

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

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subota, 

Harkov - Bukovina X

ZORJA - DINAMO K. 2

Epicentar - Livi Bere g 2-3

nedelja, 

Kudrivka - Kolos X2

KARPATI - VERES 1

Šahtjor - Čerkasi 3+

Posle dva kiksa, za fudbalere Dinama iz Kijeva je Epicentar bio dugo čekana uspešna stanica. Pobedom od 3:0 uspeli su u svojoj nameri, pa gostovanje Zorji čekaju znatno spremniji od rivala koji je u istom periodu imao dva remija i poraz.

Karpati su premašili svoje mogućnosti i dostigli velike visine. Treće mseto za njih je bio san, koji bi posle okršaja sa prosečnim Veresom na domaćem terenu mogao samo da se produži.

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