Košarka

Hteo Jokićevu pomoć, a onda usledio muk: Amerikanac otkrio šta se dogodilo

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 09. 2026. u 07:10

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Nekadašnji saigrač Nikole Jokića, Majkl Porter Junior otkrio je neobičnu anegdotu iz vremena dok su delili svlačionicu u Denveru.

Хтео Јокићеву помоћ, а онда уследио мук: Американац открио шта се догодило

FOTO: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Nekadašnji saigrač trostrukog MVP-a iz Denvera ispričao je u podkastu „One Night with Steiny“ da je svojevremeno pokušao da od Jokića dobije – ljubavni savet. 

On je pokušao da priđe devojci slovenskog porekla, a procenio je da bi Srbin u tome mogao da mu pomogne. Pitao je Jokića za pomoć - odgovor nije dobio. 

- Jednom sam mu se javio jer sam razgovarao sa jednom devojkom slovenskog porekla. Pitao sam ga: ‘Kako bi trebalo da joj priđem? Šta vole? Kakve su slovenske žene?’ Nije odgovorio - rekao je Porter. 

Porter i Jokić proveli su 6 sezona zajedno u Denver Nagetsima, a najveći zajednički uspeh ostvarili su 2023. godine osvajanjem prve NBA titule u istoriji tima.

Porter je potom karijeru nastavio u Bruklin Netsima, dok je Jokić ostao centralna figura Denvera.

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