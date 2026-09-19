Hteo Jokićevu pomoć, a onda usledio muk: Amerikanac otkrio šta se dogodilo
Nekadašnji saigrač Nikole Jokića, Majkl Porter Junior otkrio je neobičnu anegdotu iz vremena dok su delili svlačionicu u Denveru.
Nekadašnji saigrač trostrukog MVP-a iz Denvera ispričao je u podkastu „One Night with Steiny“ da je svojevremeno pokušao da od Jokića dobije – ljubavni savet.
On je pokušao da priđe devojci slovenskog porekla, a procenio je da bi Srbin u tome mogao da mu pomogne. Pitao je Jokića za pomoć - odgovor nije dobio.
- Jednom sam mu se javio jer sam razgovarao sa jednom devojkom slovenskog porekla. Pitao sam ga: ‘Kako bi trebalo da joj priđem? Šta vole? Kakve su slovenske žene?’ Nije odgovorio - rekao je Porter.
Porter i Jokić proveli su 6 sezona zajedno u Denver Nagetsima, a najveći zajednički uspeh ostvarili su 2023. godine osvajanjem prve NBA titule u istoriji tima.
Porter je potom karijeru nastavio u Bruklin Netsima, dok je Jokić ostao centralna figura Denvera.
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