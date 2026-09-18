"Zvuči iznenađujuće, zar ne?" Patrik Muratoglu izneo zapanjujuć podatak, a tiče se "velike trojke"

Čuveni Partik Muratoglu na društvenim mrežama podelio je analizu koja će uzdrmati teniski svet.

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Iako deluju nepobedivo, najveći teniseri u istoriji zapravo gube ogroman broj poena na svakom meču.

- Rodžer Federer je tokom čitave karijere osvojio svega 54% poena. Zvuči iznenađujuće, zar ne? I nije jedini — Novak Đoković i Rafael Nadal su na gotovo identičnom nivou. Čak i najbolji igrači sveta izgube skoro polovinu poena koje odigraju - istakao je Muratoglu.

Nekadašnji trener Serene Vilijams i mnogih drugih vrhunskih igrača objasnio je kako ova statistika treba da utiče na psihologiju igrača na terenu:

- Kada izgubite poen ili prepustite gem rivalu — nema razloga za paniku. To je sastavni deo tenisa. Pobeda se ne svodi na to da dobijete svaki poen, već da osvojite samo malo više od svog protivnika. Prava suština je u tome da ostanete pozitivni, verujete u sebe i igrate na svoje karte. Samo tako stvarate šanse u najvažnijim trenucima i pretvarate ih u ključne poene za pobedu.

Ova Muratogluova poruka još jednom potvrđuje koliko su mentalna snaga i stabilnost presudni u tenisu, gde granica između trijumfa i poraza često iznosi svega nekoliko osvojenih poena.

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