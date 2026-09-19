Zločin

DETALJI UBISTVA U NOVOM SADU: Krvavom piru prethodila žestoka svađa

V.N.

19. 09. 2026. u 08:13

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DVADESETJEDNOGODIŠNjI A. B. oduzeo život svojoj majci Lj. B. (49) u porodičnom stanu u Ulici Alekse Šantića broj 66, piše Telegraf.

ДЕТАЉИ УБИСТВА У НОВОМ САДУ: Крвавом пиру претходила жестока свађа

Foto: Novosti

Krvavom piru u gluvo doba noći prethodila je žestoka svađa. Oko 3 časa iza ponoći, iz stana ove porodice odjekivali su vika i galama koji su probudili i uznemirili stanare zgrade. Zabrinute komšije odmah su pozvale policiju, ne slutivši da se u susedstvu odigrava najcrnji scenario.

Patrola policije u rekordnom roku stigla je na navedenu adresu. Prema nezvaničnim informacijama, kada su pripadnici MUP-a pokucali na vrata i pozvali mladića da otvori, A. B. je hladnokrvno otvorio stan i pred policajcima izgovorio reči od kojih se ledi krv u žilama - odmah je priznao da je usmrtio majku. On je na licu mesta stavljen pod kontrolu i lišen slobode.

Na teren je po hitnom postupku izašla i ekipa Hitne pomoći, ali lekari nisu mogli ništa da učine. Dežurni lekar je samo mogao da konstatuje smrt nesrećne žene.

Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo satima su obavljali uviđaj na licu mesta kako bi se rasvetlile sve okolnosti, tačan uzrok smrti, kao i motiv koji je mladića naveo na ovaj nezapamćeni zločin.

(24sedam)

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