„TOPOVSKO MESO ZA EVROPU” Putin oštar: Evo zašto je ukrajinskom vrhu rat jedini spas

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin rekao je da ukrajinski režim nastoji da spreči izbore u Rusiji i da mu je rat potreban da bi ostao na vlasti, dok istovremeno Evropljani koriste Ukrajince kao topovsko meso.

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Putin je ocenio da se režim u Ukrajini odavno pretvorio u diktaturu, a da su pokušaji Zapada da jedan korumpirani režim predstave kao zaštitnika demokratije čudni. "Ukrajinski vrh ne žuri da sprovede izbore, kao što je poznato, čak i naše izbore hoće da osujete", naveo je Putin, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, kijevskom režimu je rat potreban da bi ostao na vlasti. Putin je ukazao da režim u Kijevu predlaže navodno obnavljanje pregovora, ali svojim aktivnostima preduzima sve da nikakvih pregovora i mira ne bude. "Rusiju je nemoguće zaplašiti, to je svima očigledno", rekao je on. Ruski predsednik je istakao da evropski lideri koriste Ukrajince kao topovsko meso.

- NATO se širi i napreduje, zalazeći u različite regione sveta. Evropljani koriste izgovor o navodnoj ruskoj pretnji kako bi prikrili sopstvene greške u ekonomskoj politici- ukazao je Putin.

Ruski predsednik je, istovremeno, upozorio da pretnji spolja po Rusiju neće biti manje.

- Rusija je spremna za saradnju i obnovu odnosa da Evropom. Hajde jednostavno da živimo u slozi. U suprotnom će Moskva takođe morati da odgovori- rekao je on.

Putin je ponovio da Rusija nema nikakve agresivne namere prema Evropi, podsećajući da Evropljani na izborima stavljaju do znanja da ne žele nikakav rat sa Rusijom. Putin je rekao i da je nuklearna trijada garancija suvereniteta Rusije i da je njeno jačanje bezuslovni prioritet.

- Nivo moderne opreme i naoružanja u Strateškim raketnim snagama iznosi 92 odsto- naveo je ruski lider.

Kako je dodao, posebna pažnja biće posvećena razvoju dronova u novom državnom programu naoružanja.