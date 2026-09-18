RADIO - NE RADIO: Mnogi građani ne znaju da penzijski staž ne mora nužno da bude ostvaren kroz zaposlenje kod poslodavca

DA li je moguće otići u penziju ako osoba nikada nije bila zaposlena? Postoji mogućnost da se pravo na starosnu penziju stekne i bez klasičnog radnog odnosa, ali uz jedan važan uslov, samo je potrebno da samostalno uplaćujemo doprinose i na taj način ostvarujemo potreban staž osiguranja.

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Mnogi građani ne znaju da penzijski staž ne mora nužno da bude ostvaren kroz zaposlenje kod poslodavca. Zakon omogućava i osobama koje nisu zaposlene da se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i same uplaćuju doprinose. Ova mogućnost predviđena je članom 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ko može sam da uplaćuje doprinose?

U obavezno osiguranje mogu da se uključe osobe koje nisu obavezno osigurane, nisu korisnici penzije, imaju više od 15 godina i prebivalište u Srbiji. To znači da ovu mogućnost, između ostalih, mogu koristiti nezaposleni, studenti, domaćice i đaci, ali i osobe koje nikada ranije nisu bile radno angažovane.

Za uključivanje u osiguranje potrebno je podneti zahtev Fondu PIO. Zahtev se može predati lično u Fondu, poštom ili putem e-Šaltera.

Važno je napomenuti da se time ne dobija penzija odmah, već se uplaćivanjem doprinosa stiče staž osiguranja. Period za koji doprinosi nisu plaćeni ne može se priznati u staž.

Koliko košta samostalna uplata PIO doprinosa?

Za 2026. godinu građani mogu da biraju jednu od 13 osnovica osiguranja, a izabrana osnovica može naknadno da se promeni, na zahtev osiguranika. Doprinos za PIO iznosi 24 odsto od izabrane osnovice.

Najniža osnovica za 2026. godinu iznosi 51.297 dinara, a najniži mesečni doprinos koji se na nju plaća je 12.311,28 dinara.

Najviša osnovica iznosi 732.820 dinara, dok najviši mesečni doprinos iznosi 175.876,80 dinara. Ovi iznosi važe od januara do decembra 2026. godine, piše na sajtu PIO fonda.

Koliko godina staža je potrebno za penziju?

Samostalna uplata doprinosa može da obezbedi staž osiguranja, ali za ostvarivanje prava na starosnu penziju i dalje moraju da budu ispunjeni zakonski uslovi. U 2026. godini, muškarac može da ostvari pravo na starosnu penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok žena to pravo može da ostvari sa 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Postoji i druga mogućnost, a to je pravo na starosnu penziju može se ostvariti sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Dakle, osoba koja nikada nije imala klasičan radni odnos može da stiče staž samostalnom uplatom doprinosa, ali mora da sakupi najmanje 15 godina staža i da ispuni odgovarajući starosni uslov.

Šta ako se doprinosi ne uplaćuju?

Doprinos se plaća do 15. u mesecu za prethodni mesec. Ako osoba prestane da plaća doprinose, period za koji uplata nije izvršena ne može da se računa u staž.

Fond PIO navodi i da svojstvo osiguranika prestaje ako doprinos nije plaćen u roku od šest meseci od dana dospelosti, pri čemu prestanak nastupa najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

Zanimljivo je da ovu mogućnost ne koriste samo ljudi koji su ostali bez posla. Prema podacima Fonda PIO, oko 22.000 građana u sistemu Fonda samostalno uplaćuje doprinose, a među njima su i osobe koje ranije nisu bile radno angažovane.

Može li penzija bez dana zaposlenja?

Može, ali ne bez staža osiguranja. Osoba koja nikada nije bila zaposlena može da se uključi u obavezno PIO osiguranje i sama plaća doprinose. Na taj način joj se računa staž osiguranja, a kada ispuni zakonski propisane uslove u pogledu godina života i dužine staža, može da ostvari pravo na starosnu penziju.

Visina buduće penzije zavisi od ostvarenog staža i osnovica osiguranja za koje su doprinosi plaćeni, tako da sama činjenica da je ostvaren minimalni staž ne znači da će penzija biti u istom iznosu za sve osiguranike.

(Mondo)