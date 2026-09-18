MONAKO SA KNEŽEVSKIM STILOM! Lans u potpunom kanalu, "kec kao kuća"

Utakmica 5. kola francuske Lige 1 između Monako i Lans igra se večeras, 18. septembra 2026. u 20:45 časova na stadionu Luj II.

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Monako ulazi u ovaj meč sa pozicije favorita, ali obe ekipe imaju određene probleme sa sastavima, što otvara zanimljive opcije za klađenje. Domaći tim se trenutno se nalaze na 2. mestu na tabeli sa 10 bodova.

Ove sezone igraju odlično – zabeležili su pobede nad Avrom, Marseljom i PSŽ-om, uz jedan remi protiv Strazbura (1:1) u prošlom kolu. Napadač Paris Bruner je u odličnoj formi i već je postigao 3 gola.

Lans prolazi kroz turbulentan period. Dino Topmeler je dobio otkaz pre samo nekoliko dana, a ekipu će kao privremeni trener voditi njegov pomoćnik Janik Kahuzak. Lans je tek 10. na tabeli sa 4 boda i nemaju pobedu u poslednja tri meča.

Monako ima ozbiljnu krizu u napadu zbog povreda. Ansu Fati, Mamadu Kulibali, Stanis Idumbo i Anis Subeir su van stroja. Očekuje se da će šansu na desnom krilu dobiti mladi Matis Deturbe (na pozajmici iz Mančester Sitija).

Lans ima probleme sa odbranom. Van tima su Maik Navrocki, Saud Abdulhamid i Samson Baido. Ipak, dobra vest za njih je povratak Džonatana Gradita, a očekuje se i debi pojačanja iz Vest Hema, Žan-Klera Todiboa.

Monako je u daleko boljoj formi, igraju na domaćem terenu, a Lans je potpuno uzdrman nedavnom smenom trenera i defanzivnim problemima.

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