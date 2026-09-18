Tip fudbal

MONAKO SA KNEŽEVSKIM STILOM! Lans u potpunom kanalu, "kec kao kuća"

М.П.

18. 09. 2026. u 10:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Utakmica 5. kola francuske Lige 1 između Monako i Lans igra se večeras, 18. septembra 2026. u 20:45 časova na stadionu Luj II.

МОНАКО СА КНЕЖЕВСКИМ СТИЛОМ! Ланс у потпуном каналу, кец као кућа

Cegarra/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Monako ulazi u ovaj meč sa pozicije favorita, ali obe ekipe imaju određene probleme sa sastavima, što otvara zanimljive opcije za klađenje. Domaći tim se trenutno se nalaze na 2. mestu na tabeli sa 10 bodova.

Ove sezone igraju odlično – zabeležili su pobede nad Avrom, Marseljom i PSŽ-om, uz jedan remi protiv Strazbura (1:1) u prošlom kolu. Napadač Paris Bruner je u odličnoj formi i već je postigao 3 gola. 

Lans prolazi kroz turbulentan period. Dino Topmeler je dobio otkaz pre samo nekoliko dana, a ekipu će kao privremeni trener voditi njegov pomoćnik Janik Kahuzak. Lans je tek 10. na tabeli sa 4 boda i nemaju pobedu u poslednja tri meča. 

Monako ima ozbiljnu krizu u napadu zbog povreda. Ansu Fati, Mamadu Kulibali, Stanis Idumbo i Anis Subeir su van stroja. Očekuje se da će šansu na desnom krilu dobiti mladi Matis Deturbe (na pozajmici iz Mančester Sitija). 

Lans ima probleme sa odbranom. Van tima su Maik Navrocki, Saud Abdulhamid i Samson Baido. Ipak, dobra vest za njih je povratak Džonatana Gradita, a očekuje se i debi pojačanja iz Vest Hema, Žan-Klera Todiboa.

Monako je u daleko boljoj formi, igraju na domaćem terenu, a Lans je potpuno uzdrman nedavnom smenom trenera i defanzivnim problemima.

NAŠ TIP: 1 (2.10)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju

HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju