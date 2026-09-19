Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

19. 09. 2026. u 07:22

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Subota

16.00 Brajton - Arsenal 2 (1.75)

19.00 Radnik - Partizan 2 (1.93)

19.00 Trabzon - Galatasaraj GG (1.45)

Kvota: 4.90

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