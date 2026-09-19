BEZ OBRAZA I SRAMA: Blokaderi slave Severinu koja pljuje po Srbiji i našem narodu (VIDEO)

Masovno objavljuju snimke uz pesme Severine, pevačice iz Hrvatske koja je bez srama izjavljivala da su Srbi najgenocidniji narod na svetu

Foto: Printskrin

Novi skandal dolazi, naravno, iz reda blokadera, ali pre svega, neviđena sramota.

Dok se mesecima pretvaraju da rade u interesu građana, na društvenim mrežama su do kraja razotkrili svoje pravo lice.

Masovno objavljuju snimke uz pesme Severine, pevačice iz Hrvatske koja je bez srama izjavljivala da su Srbi najgenocidniji narod na svetu!

Kakav je ovo nivo sramote i bezobrazluka, da se gura takav sadržaj i slavi osoba koja otvoreno vređa ceo naš narod...

Nije ni čudo što podrška srpskog naroda ovim izdajnicima svaki dan sve više opada jer je građanima Srbije jasno sa kim imaju posla.

Za ovakvi treba sutra da vode ovu državu koju uporno ruše i ovaj narod koji toliko preziru?

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(24sedam)