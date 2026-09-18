Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Benfika ne gubi

Ж. Урошевић

18. 09. 2026. u 10:24

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* Bivši trener Nasionala, tipuje parove Portugalije 1

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ: Бенфика не губи

Alexandre Simoes / imago sportfotodienst / Profimedia

PORTUGAL 1

Žil Visente – Maritimo 1X

Nacional – Famalikao X2

Alverka - Rio Ave 1X

Sporting – Aroka 1

Amadora - Akademika V. 1

Gimaraeš – Moreirense 1

Santa Klara – Braga X2

Estoril – Kasa Pia 1

Porto - Benfika X2

Derbi Porto - Benfika izaziva veliko interesovanje, očekuje se neizvestan meč, a po mojoj prognozi lisabonski „orlovi“ su bliži pobedi. Kec na Sporting je sigurica, vreme je da trijumf ostvare još Gimaraeš i Estoril.

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