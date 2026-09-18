PREDRAG JOKANOVIĆ: Benfika ne gubi

SVEDOK Marko Ranđelović koji je, kako se sumnja, odvezao iz Beograda do Bogatića Sanjina Štilića, okrivljenog za ubistvo Milana Šuše 17. februara 2024. godine u Zemunu, nakon tog zločina, rekao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da nije upamtio osobu koju je tada vozio.