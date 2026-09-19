Politika

"PROGRAM BLOKADERA JE DA VUČIĆA NIKO NE VOLI" Predsednik o sramnim napadima: Nemojte to govoriti našim protivnicima, to su dobri ljudi

В.Н.

19. 09. 2026. u 12:42

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je blokaderima na sramne napade.

ПРОГРАМ БЛОКАДЕРА ЈЕ ДА ВУЧИЋА НИКО НЕ ВОЛИ Председник о срамним нападима: Немојте то говорити нашим противницима, то су добри људи

Foto: Printskrin

- I kada ne budem predsednik neću se ponašati na način na kakav se oni ponašaju. Prvi deo programa koji smo čuli je "Aleksandar Vučić je nevoljen, ne voli ga niko u porodici, ne vole ga deca, niko ga ne voli".Nikada to nemojte da kažete našim političkim protivnicima. To su dobri ljudi i vole svoju zemlju, čak i ako ne svi, najveći deo da. Sigurno vole svoju decu i svoje roditelje i obrnuto. Za nas je porodica svetinja - rekao je Vučić.

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