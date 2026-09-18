Bruka Dinama na startu Evrope, bili su najgori prvog dana
Statistički podaci jasno govore...
Fudbaleri zagrebačkog Dinama razočarali su svoje navijače na premijeri nove sezone Lige Evrope za 2026/27, a statistički podaci nakon meča deluju zaista poražavajuće za hrvatskog predstavnika.
„Modri“ su na otvaranju takmičenja odigrali bledih 0:0 na nezgodnom gostovanju protiv Hapoel Ber Ševe. Iako je osvojen bod na strani na papiru korektan rezultat, pogled na statistiku otkriva pravu bruku zagrebačkog tima.
Naime, ekipa koju sa klupe predvodi Mario Kovačević imala je najmanje udaraca u okvir gola od svih 18 timova koji su igrali prvog dana nove sezone Lige Evrope! Zagrepčani su za čitavih 90 i kusur minuta fudbala uspeli da upute samo jedan jedini šut u okvir gola izraelskog predstavnika.
Da nemoć Dinama bude još veća, pokazuju i ostali statistički parametri. Hrvatski tim je zabeležio mizernih 11 dodira sa loptom unutar šesnaesterca protivnika, a za ceo meč uspeli su da razmene tek 264 tačna dodavanja.
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