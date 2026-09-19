Nastavlja se Superliga! Partizan na teškom gostovanju, Zvezda čeka Radnički iz Niša
Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a branilac titule Crvena zvezda u nedelju će dočekati Radnički iz Niša.
Danas će biti odigrana četiri meča 10. kola SLS. Vojvodina će od 17 časova dočekati IMT, dok će u istom terminu igrati Novi Pazar i Zemun.
Od 19 sati će se sastati Radnik i Partizan u Surdulici, a u isto vreme OFK Beograd na svom terenu dočekati Radnički iz Kragujevca.
Mačva će u nedelju od 17 časova ugostiti lučansku Mladost, a dva sata kasnije igraće Crvena zvezda i Radnički iz Niša na stadionu "Rajko Mitić".
Poslednju utakmicu 10. kola odigraće Železničar i Čukarički u Pančevu.
Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 25 bodova, a drugoplasirana je Vojvodina sa 21.
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