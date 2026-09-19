Svet

RUSKO "OKO" IZ SVEMIRA UPRAVLJA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 09. 2026. u 00:04

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SATELITSKA grupacija za širokopojasni pristup internetu omogućiće upravljanje trupama u realnom vremenu, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

РУСКО ОКО ИЗ СВЕМИРА УПРАВЉА НАЈМОЋНИЈОМ АРМИЈОМ СВЕТА: Путин саопштио шта се спрема, на један његов намиг стуштиће се пакао

Foto: AI generated

Vladimir Putin je tokom sednice Vojno-industrijske komisije naveo da su glavni pravci novog Državnog programa naoružanja definisani uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu i iskustva Specijalne vojne operacije, kao i globalne trendove u razvoju vojnih tehnologija, prenose RIA Novosti. 

Najvažniji pravac biće unapređenje sistema protivvazdušne odbrane, dodao je on.

 - Neophodno je u potpunosti završiti formiranje orbitalne grupacije kosmičkih aparata. To će povećati mogućnosti svih vrsta kosmičkog izviđanja, navigacije, satelitskih komunikacija i širokopojasnog pristupa internetu za upravljanje trupama i naoružanjem u realnom vremenu - rekao je Vladimir Putin.

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