DRŽALI JE U PODRUMU ZBOG PREVARA, A SAD JE NA STUDENTSKOJ LISTI: Razotkrivena Ksenija Đorđević – dužna milione, a živi u luksuzu
KSENIJA Đorđević, na studentskoj listi da bi pobegla od poverilaca kojima duguje pare!
Arhitektica sa studentske liste u dugovima do guše, firme joj u blokadi, a u Sloveniji se priča da je jedan tamošnji hotelijer držao u podrumu na razgovoru dok nije ispoštovala sve radove za koje je bila plaćena!
Njen princip rada je da otvori jednu firmu, uvali je u ogromne dugove, jer ne plaća nikome ništa, pa onda firmu ostavi u blokadi i otvori novu firmu. Dugovala je svima živima, od Raiffeisen banke, do parking servisa, poreske uprave i tako dalje.
Njena glavna firma KDA je u blokadi preko dve godine za iznos od preko dva miliona dinara, a sada po istom principu radi sa svojom novom firmom Ksnija Đorđević architects na kojoj je već stigla da ima nova dugovanja i izvršenja od strane poverilaca!
Njena treća firma Soulfood takođe je u blokadi računa svakodnevno, uvek blokirana po nekoliko dana.
I dok je dužna na sve strane, Ksenija živi na visokoj nozi, iznajmljuje poslovni prostor na Andrićevom vencu, a za prostor u Vestu 65 takođe je dugovala novac i tamo je imala višemilionska izvršenja, odakle je na kraju i najurena!
Inače, zanimljivo je da je, kada je počeo dase gradi Beograd na vodi, išla kod raznih klijenata i ubeđivala ih da joj daju posao tako što se pozivala na svoje bliske veze sa sns, govoreći kako je bliska sa brojnim uticajnim ljudima i da zato njoj treba da daju poslove!
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