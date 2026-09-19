Novi Pazar doveo fudbalera Atalante

Novi Pazar je dobio novo lice u defanzivi. Maks Aleksander Bilać stiže među plavo-bele iz italijanske Atalante, a sa Pazarom je potpisao ugovor na tri godine.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Bilać je rođen 14. maja 2007. godine i prošao je omladinske škole Maribora i Sampdorije, pre nego što je stigao do Atalante, čiji se rad sa mlađim kategorijama godinama visoko kotira u Italiji.

Domaćin je trenutno sedmi sa 12 bodova. Novi Pazar je u prethodna dva kola osvojio četiri boda, savladao je Železničar sa 2:0, a zatim remizirao sa Čukaričkim 1:1. Tri boda protiv Zemuna zato bi lepo zaokružila ovaj mini-ciklus.

Pandurović, međutim, ne želi ni da čuje za opuštanje zbog pozicije gostiju na tabeli.

„Pre svega bih da poželim brz oporavak kapitenu protivničke ekipe Mladenu Živkoviću, golmanu koji je doživeo tešku povredu. Znamo kakva je to situacija. Zemun jeste poslednji, ali ga ne potcenjujemo ni u jednom momentu. Zaslužili su dosta više bodova“, rekao je trener Novog Pazara.

Zemun je u međuvremenu promenio trenera. Na klupu je seo Mojsov, ali Pandurović ne očekuje da će domaćin zbog toga promeniti svoje osnovne principe.

"Imamo samo jednu utakmicu za analizu. Nije mnogo menjao u igri. Defanzivno su orijentisani i kompaktni, teško ih je probiti. Čekaju tranziciju. Pre svega smo se spremali psihološki, potom i taktički", rekao je Pandurović.

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