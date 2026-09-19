Fudbal

Ko je Srbin koji napada "Orlove" u Beogradu? Srušio Englesku na Vembliju, igrao plej-of Lige šampiona...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 09. 2026. u 11:53

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Selektor Grčke, Ivan Jovanović predvodiće "Helene" na gostovanju Srbiji na "Marakani". Ukoliko niste znali, radi se o strunjaku koji je uspeo da savlada Englesku na Vembliju i uđe u završnicu Lige šampiona.

Ко је Србин који напада Орлове у Београду? Срушио Енглеску на Вемблију, играо плеј-оф Лиге шампиона...

Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Jovanović je rođen pre 64 godine u Loznici. Predvodiće Grčku u četvrtak 24. septembra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić". Na klupu Grčke seo 1. avgusta 2024. godine i u tom periodu je na 20 utakmica ostvario učinak od 10 pobeda, tri remija i sedam poraza.

Kada govorimo o biografiji iskusnog stručnjaka, igračku karijeru počeo je u rodnom gradu, onda je bio u Radu da bi usledio desetogodišnji period u Iraklisu u kojem je odigrao 287 utakmica i postigao 53 gola. 


Tako je krenula njegova grčka priča, a trenersku karijeru počeo je u Niki Volosu, i kasnije je vodio pomenuti Iraklis, APOEL, Panakaiki, ponovo Iraklis, opet APOEL, pa Al Nasr iz Dubaija u dva mandata. Bio je i selektor Ujedinjenih Arapskih Emirata i trener Panatinaikosa pre dolaska na klupu Grčke.

Slobodno se može reći da je preporodio Grke pošto je krenuo sa pobedama od 3:0 nad Finskom kod kuće i Irskom u gostima od 0:2, ali najveći skalp se dogodio u trećem kolu B2 grupe Lige nacija 10. oktobra 2024. godine. Tada je na legendarnom Vembliju nokautirao Englesku sa 2:1 i to drugim golom Vangelisa Pavlidisa u 94. minutu!

Grčka je na kraju igrala u plej-ofu za plasman u A Ligu nacija, što je uspešno prošla. 

Plasman na Svetsko prvenstvo je izostao pošto su "heleni" bili treći u C grupi sa sedam bodova iza drugoplasirane Danske sa 11 bodova, dok je Škotska bila prva sa 13.

Osim rušenja Engleske, Ivan Jovanović je imao i ogroman uspeh u sezoni 2011/12 Lige šampiona kada je vodio kiparski APOEL. U grupnoj fazi je bio prvi ispred Zenita, Porta i Šahtjora, dok je u osmini finala izbačen Olimpik Lion posle penala.

Ipak, bajka je završena protiv Real Madrida koji je bio bolji sa 2:8 u dvomeču. Ivan Jovanović je sa kiparskim velikanom osvojio devet trofeja, odnosno po četiri nacionalna prvenstva i Superkup uz jedan nacionalni Kup.

Sa Al Nasrom je osvojio Golf Klab Ligu šampiona, Prezident kup i Liga kup Ujedinjenih Arapskih Emirata, a poslednji pehar sa Panatinaikosom u sezoni 2021/22. Šest puta je bio najbolji trener sezone na Kipru, jednom na Grčkoj uz Zlatnu loptu FSS 2011. godine.

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