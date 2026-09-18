Težak udarac za reprezentaciju, povukla se šampionka US Opena
Elena Ribakina je povređena uspela da osvoji titulu na US openu, a ispostavilo se da će povreda ahilove tetive biti ozbiljnija nego što se prvo mislilo.
Ribakina se oglasila objasnivši da neće predvoditi Kazahstan na završnom turniru Bili Džin King kupa.
- Moram da objavim da ove godine neću moći da učestvujem na Bili Džin King kupu. Veoma mi je žao što ću propustiti Šenžen, tako lepo mesto sa neverovatnom publikom. Poslednji mesec bio je težak za moje telo i moram da se oporavim kako bih ponovo bila u najboljoj formi za takmičenja. Želim devojkama mnogo sreće - poručila je Ribakina.
Njen stručni štab procenio je da je Ribakini potrebno najmanje dve nedelje lečenja i oporavka.
Ribakina se već neko vreme bori sa problemom Ahilove tetive. Povreda se pojavila na turniru u Sinsinatiju 20. avgusta, kada je morala da preda četvrtfinalni meč protiv Ige Švjontek posle samo pet odigranih gemova.
Uoči US Opena bilo je čak neizvesno da li će Kazahstanka uopšte moći da nastupi u Njujorku. Tamo je stigla praktično bez pripreme, a kako je sama otkrila, sedam dana pre početka turnira nije ni uzimala reket u ruke.
Kazahstan će u četvrtfinalu 23. septembra igrati protiv Španije i moraće da pronađe dodatnu snagu da bez glavne uzdanice obezbede plasman u polufinale.
Za to vreme Ribakina će boraviti u domovini, gde će obaviti dodatne medicinske preglede Ahilove tetive i u Astani i Almatiju održati treninge za mlađe tenisere.
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