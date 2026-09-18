Svet

PUCNJAVA U SREDNJOJ ŠKOLI: Ima mrtvih, ponavlja se tragedijea od pre mesec dana

Танјуг

18. 09. 2026. u 10:00

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NAJMANjE jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u pucnjavi koja se danas dogodila u srednjoj školi na jugu Filipina, saopštio je guverner provincije Južni Kotabato Rejnaldo Tamajo.

ПУЦЊАВА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: Има мртвих, понавља се трагедијеа од пре месец дана

Foto: Freepik

Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi Banga u provinciji Južni Kotabato, na jugu Filipina, naveo je Tamajo, prenosi Rojters.

Glavni policijski narednik Redži Faderon izjavio je prethodno da ima povređenih i to više od jedne osobe i da policija proverava detalje.

Pre tačno mesec dana, najmanje dve osobe su poginule, a devet je povređeno u pucnjavi u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina, u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga.

Prema navodima gradonačelnika, osumnjičeni, učenik sedmog razreda, ušao je 18. avgusta u školu sa puškom i pištoljem i otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom je izvršio samoubistvo.

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