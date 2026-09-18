CRNO NA BELO: Dokumenta koja otkrivaju šta je Srdanović radio koleginici na KCV - njena izjava izaziva jezu (FOTO)

EKSKLUZIVNO saznanje, do koga je došao Informer, o blokaderu sa dna kace i nosiocu takozvane studentske liste na predstojećim izborima, Iliji Srdanoviću, dokazuje da je on običan siledžija koji maltretira žene i slabije od sebe i koji svoj posao i funkciju koristi za maltretiranje zaposlenih.

Foto: Printskrin

Naime, žena po imenu Hataša Hajder, nekadašnja glavna medicinska sestra na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Vojvodine (KCV) dala je izjavu u kojoj je otkrila kakvu je torturu preživela zbog Srdanovića, a čiji detalji izazivaju jezu. Osim nje, Srdanovićevog maltertiranja, obelodanila je Hajderova, nisu bile pošteđene ni druge žene zaposlene na Klinici.

Kako je istakla u jednom delu izjave, ovaj sadašnji blokader joj je svojevremeno pretio i vikao na nju, a osim toga je i vređao na najsramniji mogući način.

- Dana 27. januara 2025. godine na jutarnjem sastanku Klinike za kardiologiju nakon završenog redovnog ustaljenog dela sastanka, prisutnim lekarima, tadašnjoj zamenici Rukovodioca Klinike za kardiologiju prof. dr Tatjani Miljković i meni. tadašnjoj glavnoj sestri Klinike za kardiologiju Hataši Hajder, obratio se prof. dr Ilija Srdanović. Pomenuti profesor počeo je da me proziva neprimerenim tonom glasa, da me vređa i da preteći gestikulira prstom prema meni. Vikao je na mene "da ne treba da budem glavna sestra", "da nisam dostojna mesta", "da izađem napolje i napustim sastanak", "da se ne bavim strukom nego društvenim mrežama. Ove izjave koje su me veoma uzbudile i uplašile ponavljao je nekoliko puta. Bila sam uplašena pretnjama koje mi je upućivao, posebno ako se zna da prof. Srdanović ne prisustvuje redovno jutarnjim sastancima -otkrila je najpre Nataša Hajder.

Foto: Printskrin

Osim toga, ona je navela da su svi prisutni bili šokirani Srdanovićevim ponašanjem.

- Prisutnima je bilo neprijatno kako se ponaša jedan lekar i profesor - istakla je.

Kasnije u izjavi ona je priznala da se zbog onoga što je doživela osećala poniženo, poraženo i omalovaženo.

- Bila sam u veoma teškom psihičkom stanju zbog ovog iznenadnog i ničim izazvanog napada prof. Srdanovića. On me nije fizički ugrozio tokom svog izliva besa, ali je njegov preteći prst značio da sprema obračun sa mnom. Njegove glasno izrečene uvrede za mene su bile veoma teška psihička tortura kojoj me je izložio. Tog i narednih dana skoro da nisam mogla da radim jer jer je ovakvo ponašanje nedopustivo u radnom okruženju i predstavlja kršenje Kodeksa medicinske etike - naglasila je Nataša Hajder.

Pogledajte šta je još rekla u izjavi.

Foto: Printskrin

(Informer)