RAZVOJ bespilotnih letelica biće među ključnim oblastima u novom Državnom programu naoružanja, saopštio je Vladimir Putin.

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- Posebna pažnja biće posvećena razvoju širokog spektra bespilotnih robotizovanih sistema različite namene, kao i visoko preciznih sredstava za uništavanje - rekao je on na sednici Vojno-industrijske komisije.

Pored toga, jedan od najvažnijih pravaca biće unapređenje sistema protivvazdušne odbrane, koji treba da obezbedi uništavanje svih sredstava vazdušno-kosmičkog napada. Razmeštanje orbitalne grupacije povećaće mogućnosti kosmičkog izviđanja, satelitskih komunikacija i širokopojasnog pristupa internetu za upravljanje trupama u realnom vremenu.

Garancija suvereniteta Rusije ostaje nuklearna trijada, koja ima ključnu ulogu u očuvanju ravnoteže snaga u svetu. Njeno jačanje takođe je među prioritetima. Udeo savremenog naoružanja u Raketnim trupama strateške namene iznosi 92 odsto.

- Tokom realizacije razmatranih programa biće nastavljen rad na stvaranju i uvođenju naprednih digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije - dodao je predsednik.

On je naglasio da su za sve stavke i parametre novog Državnog programa naoružanja potrebna precizno odmerena i efikasna rešenja. Osnovni pravci definisani su uzimajući u obzir situaciju u svetu i iskustva iz Specijalne vojne operacije.

Putin se takođe osvrnuo na sukob u Ukrajini i odnose sa Evropom. On je ocenio da su vlast u Kijevu uzurpirali proneveritelji državnog novca kojima je, kako je naveo, za njen opstanak potreban rat. Evropski lideri, sa druge strane, koriste Ukrajince kao „topovsko meso“.

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