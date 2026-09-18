"Teško mi je da gledam Zvereva, finale US opena bilo je osrednje"

Holandski teniser Talon Grikspor žestoko je kritikovao Aleksandra Zvereva, posebno rutinu pred servis, a meč za titulu ocenio je kao "osrednji".

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Holanđanin je ispao na US openu još u prvom kolu, izbacio ga je Ben Šelton, finalista turnira.

- Očekivao sam to protiv Šeltona. Međusobni skor je očigledno već bio čvrsto na Zverevljevoj strani, rekao je Grikspor za "Ubi tenis" - a potom kritikovao nivo tenisa u finalu:

- Meni je meč bio prilično osrednji. Šelton je igrao veoma nekonstantno i poklanjao je po dva ili tri poena po gemu. Možete da vidite šta prvo grend slem finale može da uradi igraču. Zverev nije bio izvanredan, ali je veoma dobro servirao. Taj-brejk drugog seta bio je ključan.

Grikspor, nekada 21. teniser sveta, posebno je istakao ono što mu smeta kada gleda Zvereva – njegovu dugu rutinu pre servisa.

- Bilo je i drugih sportova u isto vreme i jednostavno mi je teško da gledam Zvereva. Posebno na ovom turniru, gde je odbijao lopticu 400 puta pre svakog servisa. Bilo je zaista ekstremno, ali očigledno mu je pomagalo. Možda bi trebalo i ja to da radim - rekao je Holanđanin.

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