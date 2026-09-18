PRONAĐENO I SPASENO 147 MALOLETNIKA ŠIROM SVETA: Pripadnici MUP Srbije u radnoj grupi za identifikaciju eksploatisane dece

PRIPADNICI Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, učestvovali su u 19. Međunarodnoj radnoj grupi za identifikaciju žrtava seksualne eksploatacije dece (Victim Identification Task Force - VIDTF), tokom koje je geografski locirano 147 dece žrtava širom sveta.

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- Akcija je održana od 7. do 18. septembra u sedištu Evropola u Hagu i okupila je stručnjake iz 28 država, kao i predstavnike Evropola i Interpola. Tokom dve nedelje analizirano je 377 skupova podataka, fotografija, video-zapisa i drugih raspoloživih informacija - naveo je ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

Stručnjaci su razmenjivali operativna saznanja i analizirali materijale kako bi utvrdili identitet žrtava i izvršilaca, ali i države u kojima su materijali nastali. Prikupljeni tragovi biće prosleđeni nadležnim nacionalnim i međunarodnim organima radi daljeg postupanja i preduzimanja mera za zaštitu dece.

Dramatični izveštaj Unicefa NAJNOVIJI izveštaj Unicefa, objavljen ovog meseca, na uzorku od 21 zemlje, uključujući Srbiju, pokazuje da je 20 odsto dece (svako peto dete) uzrasta od 12 do 17 godina doživelo neki oblik onlajn seksualnog iskorišćavanja ili zlostavljanja tokom samo jedne godine. Unutar ove grupe, kako je objavljeno, procenjuje se da je više od 15 miliona dece bilo izloženo neželjenom seksualnom sadržaju, devet miliona je uvučeno u seksualne razgovore ili slanje slika, dok su eksplicitne fotografije četiri miliona dece prosleđene bez njihovog pristanka.

- Identifikacija žrtava jedan je od najsloženijih poslova u borbi protiv visokotehnološkog kriminala - navodi se u saopštenju koje je potpisao Dačić. -Policijski stručnjaci u takvim istragama analiziraju veliki broj detalja, među kojima mogu biti predmeti, delovi prostora, pejzaži, jezik ili drugi tragovi koji mogu pomoći u utvrđivanju identiteta deteta, izvršioca ili mesta na kojem je materijal nastao. Takav rad zahteva visok nivo stručnosti, dugotrajnu koncentraciju, emocionalnu otpornost i tesnu međunarodnu saradnju.

Evropol ove radne grupe organizuje od 2014. godine, a dosadašnji rezultati pokazuju obim njihovog rada. Do sada je identifikovano 1.260 žrtava i uhapšeno 348 izvršilaca, dok su analizirana 8.642 skupa materijala i nadležnim organima dostavljeno 2.608 operativnih tragova.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, unapređuje kapacitete za otkrivanje krivičnih dela seksualne eksploatacije dece na internetu, identifikaciju žrtava i procesuiranje izvršilaca - izjavio je Dačić.