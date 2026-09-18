NOVI ULAZ ZA LAKŠI PRISTUP: Na železničkoj stanici "Beograd centar" uređuju deo prostora i prateće infrastrukture

ŽELEZNIČKA stanica "Beograd centar", poznati Prokop, ulazi u novu fazu uređenja. U zoni budućeg staničnog ulaza predstoje radovi na izgradnji novih konstruktivnih elemenata, uređenju okolnih površina i prateće infrastrukture, čime bi ovaj veliki beogradski saobraćajni kompleks trebalo trebalo da bude funkcionalniji.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Radovi će se odnositi na prostor budućeg ulaza u staničnu zgradu, odnosno deo kompleksa koji bi trebalo da predstavlja glavnu vezu putnika sa stanicom. Uređenje ovog prostora trebalo bi da donese jasniji i funkcionalniji pristup objektu i da bude jedan od koraka ka završetku dugo očekivanog staničnog kompleksa.

Posebna pažnja biće posvećena prostoru neposredno oko budućeg ulaza. Pored radova na konstrukciji, predviđeno je i uređenje parternih površina kojima će putnici pristupati stanici. Na taj način Prokop bi trebalo postepeno da preraste iz prostora koji je decenijama važio za nedovršenu stanicu u savremen i funkcionalan železnički čvor.

Planovima za završetak stanice predviđeno je uređenje stanične zgrade i pratećih elemenata, kao i funkcionalno povezivanje sa okolnim saobraćajnicama i gradskim prostorom.

Dozvola MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je rešenje o građevinskoj dozvoli, kao i potvrdu o prijavi radova "Infrastrukturi železnice Srbije" i to za rekonstrukciju i izgradnju železničke stanice "Beograd centar" ispod kote 105.50. Reč je o koti ispod stanične ploče na kojoj se nalaze stanična zgrada i komercijalni objekti.

Budući kompleks trebalo bi da putnicima ponudi sadržaje koji se očekuju od moderne železničke stanice - od prostora za kupovinu karata i čekanje, do ugostiteljskih i drugih pratećih sadržaja, uz savremene veze sa peronima.