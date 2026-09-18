Tenis

Sada je sve poznato, održan žreb za Dejvis kup, evo ko od Srba kada izlazi na teren Čaira

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 09. 2026. u 15:10

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Kapiten Dejvis kup selekcije Srbije Miomir Kecmanović prvi će na teren u Čairu u subotu od 14 časova protiv Edasa Butvilasa, drugog igrača selekcije Litvanije. Posle njih megdan će podeliti Hamad Međedović i Vilius Gaubas.

Сада је све познато, одржан жреб за Дејвис куп, ево ко од Срба када излази на терен Чаира

FOTO: TSS/S. Stevanović


Drugog dana prvo na teren izlaze dublovi od 13 časova, a naš tandem su Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, dok su Litvanci nominovali Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitiekunasa, a zatim slede dueli Miomira Kecmanovića sa Viliusom Gaubasom i Hamada Međedovića sa Edasom Butvilasom. Ukoliko bude 3:1 ili 4:0 za neku od selekcija, peti meč se ne igra.

- Litvanija je mlada i talentovana ekipa, ima dva igrača koji obećevaju, ali ja verujem u naš tim, jer su i Miomir i Hamad kvalitetniji i bolji od rivala - poručio je selektor Viktor Troicki.

Miomir Kecmanović traži fokus.


- Bili smo svedoci svakakvih iznenađenja u Dejvis kupu. Na meni i Hamadu je da izađemo totalno fokusirani i da kvalitet dokažemo na terenu i pretočimo ga u pobedu - veruje Kecmanović.

Hamad Međedović jedini ima iskustvo sa Tura protiv Litvanaca.
- Ne želim da skeniram taj meč, bio je težak, ali sada nije ni vreme ni mesto da se priča o tome, pred rivalima. Očekujem da pokažemo koliko možemo - kaže Međedović.

Ognjen Milić i Branko Đurić su već bili deo reprezentacije, dok je Stefan Latinović bio i prošle godine u Nišu, ali nije bio deo tima. Ovoga puta debituje.
- Radio sam da bih napredovao na listi, da bih osvajao turnire i da bih na kraju bio u situaciji da budem ovde, u dresu reprezentacije i da pokušam da osvojim poen za Srbiju - iskren je Latinović.
 

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