Sada je sve poznato, održan žreb za Dejvis kup, evo ko od Srba kada izlazi na teren Čaira

Kapiten Dejvis kup selekcije Srbije Miomir Kecmanović prvi će na teren u Čairu u subotu od 14 časova protiv Edasa Butvilasa, drugog igrača selekcije Litvanije. Posle njih megdan će podeliti Hamad Međedović i Vilius Gaubas.

FOTO: TSS/S. Stevanović





- Litvanija je mlada i talentovana ekipa, ima dva igrača koji obećevaju, ali ja verujem u naš tim, jer su i Miomir i Hamad kvalitetniji i bolji od rivala - poručio je selektor Viktor Troicki.Miomir Kecmanović traži fokus.



- Bili smo svedoci svakakvih iznenađenja u Dejvis kupu. Na meni i Hamadu je da izađemo totalno fokusirani i da kvalitet dokažemo na terenu i pretočimo ga u pobedu - veruje Kecmanović.



Hamad Međedović jedini ima iskustvo sa Tura protiv Litvanaca.

- Ne želim da skeniram taj meč, bio je težak, ali sada nije ni vreme ni mesto da se priča o tome, pred rivalima. Očekujem da pokažemo koliko možemo - kaže Međedović.



Ognjen Milić i Branko Đurić su već bili deo reprezentacije, dok je Stefan Latinović bio i prošle godine u Nišu, ali nije bio deo tima. Ovoga puta debituje.

- Radio sam da bih napredovao na listi, da bih osvajao turnire i da bih na kraju bio u situaciji da budem ovde, u dresu reprezentacije i da pokušam da osvojim poen za Srbiju - iskren je Latinović.



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