LIDER "STUDENTSKE" LISTE MILOV ČOVEK OD POVERENJA: Presretnuta Skaj prepiska Vesne Medenice, Srdanović samo niže skandale

ILIJA Srdanović prvi na tzv studentskoj listi, može da se „pohvali“ bogatom biografijom. Ali ne u profesionalnom smislu, već po tome što je ispunjena negativnostima. Kao najveće „dostignuće“ mu je to što je bio čovek od poverenja Mila Đukanovića.

Foto: Printskrin/Jutjub/ NOVA S / Televizija E

Prema skaj prepisci koja se pojavila u javnosti, Srdanović se pominje kao lekar od posebnog poverenja Mila Đukanovića, dugogodišnjeg predsednika Crne Gore.

U porukama se govori o doktoru kome se veruje, a pojavljuje se i ime nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, inače majke odbeglog kriminalca Miloša Medenice. u medijima pojavila I prepiska iz vajber grupe “Zdravstveni radnici”, u kojoj je više od 1.400 članova, a na kojoj je doktor Srdanović tražio da studenti Medicinskog fakulteta koji ne podržavaju plenumašku politiku budu javno označeni imenom, prezimenom i fotografijom, „Da vidimo i zapamtimo ko su“.

Foto: Printskrin Skaj prepiska

Nakon te poruke, prema objavljenim skrinšotovima, Srdanović je u grupi objavio spisak konkretnih studenata – direktno targetiranje. Usledile su i poruke “Šta će sa njima kolege”, ali se spominje i “lustracija”.

Dakle, otvoreni pozivi na fizičko nasilje nad onima kojima treba da predaje i bude uzor. Za njega Medicinski fakultet nije institucija za obrazovanje budućih lekara, već mu služi za šikaniranje I proganjanje političkih neistomišljenika.

Ali, doktoru je to očigledno deo ličnosti – maltretira slabije od sebe, nebitno iz kog ugla gledamo.

Ukoliko je neko po poziciji ispod njega ili je slabiji pol, onda sledi otvoreno terorisanje, kao što je gađanje koleginica štampačem, davljenje, povlačenje za kragnu… Istina, do sad nijednom nije pokušao da napadne muškarca, na tapetu su mu samo žene I deca.

Tu je kraj svake priče o toleranciji, demokratiji i slobodi mišljenja. Dok se u javnosti govori o borbi za slobodno društvo, studenti koji misle drugačije završavaju imenom i prezimenom na spiskovima u grupama sa više od hiljadu ljudi.

Knežević: Milov odabrani doktor

Milan Knežević lider DNP-a oglasio se povodom predstavnika "studentske" liste Ilije Srdanovića.

- Svako ima svog izabranog doktora da mu pregleda grlo, prepiše recept za reumu, izmjeri pritisak, pošalje na skener i ohrabri ga riječima: “Čuvajte se promaje!” Tako i Milo Đukanović ima svog izabranog doktora, njegov izabrani doktor slučajno se zove Ilija Srdanović, a koji je opet slučajno nosilac blokaderske liste, koga su opet slučajno postavili ostaci ostataka pokojne Demokratske stranke i LSV-a. Sve neke namjerne slučajnosti, da i Poaroa zaboli glava. Biti lični doktor Mila Đukanovića nije mala funkcija, uvijek možeš da se pohvališ kako si najzaslužniji za njegov preplanuli ten i zaustavljenu mladost dok po podgoričkim i primorskim lokalima pjevuši Tompsonove pjesme i pravi selfije za tik-tok. I tako, dok Milo sluša Tompsona, studenti koji su godište moje majke slušaju doktora Iliju, koji opet sluša Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, a koji svi kolektivno slušaju Mila, ali ne Lompara, već Đukanovića. Zato bi bilo poštenije da su braća Vetingovci i sestre Vetingovke direktno postavili za nosioca liste Mila Đukanovića. Ima sve uslove da im bude predvodnik, mrzi Srbiju, mrzi Aleksandra Vučića, mrzi SPC, mrzi patrijarha, što znači da nikako ne može biti vetingovan. Ako tome dodamo Đukanovićev lični razlog, jer Vučiću ne može oprostiti 30. avgust 2020. i pobjedu srpskog naroda na izborima u Crnoj Gori, onda i ne čudi što su svi crnogorski kriminalni i državni kapaciteti usmjereni na rušenju Srbije i Aleksandra Vučića - naveo je Knežević u svojoj objavi.

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Srdanović je šurovao i sa Hrvatima, sa veteranima "domovinskog rata"

Ilija Srdanović rukovodio je od 2019. do 2021. godine projektom HEART NET, u kojem je parner sa hrvatske strane bila vukovarska bolnica koja je tada nosila naziv Opšta županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana.

A nije reč o bilo kakvoj ustanovi jer pomenuta bolnica danas ima status nacionalne memorijalne bolnice i predstavlja jedan od simbola hrvatskog sećanja na "Domovinski rat" u kom je proterano 250.000 Srba i ubijeno preko 2.000.

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