Jurimo treći u nizu! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili tipove iz fudbala, rukometa i odbojke.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
13.30 Totenhem - Aston Vila 3+ (1.70)
16.00 GOG - Fredericija ukupno golova -63.5 (1.58)
18.00 Nemačka - Bugarska ukupno poena -183.5 (1.85)
Kvota: 4.97
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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