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Jurimo treći u nizu! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Немања Пејчић

19. 09. 2026. u 07:36

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ZA danas smo vam spremili tipove iz fudbala, rukometa i odbojke.

Јуримо трећи у низу! Ево данашњег кладионичарског коктела

FOTO: Tanjug/Nigel French/PA via AP

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

13.30 Totenhem - Aston Vila 3+ (1.70)

16.00 GOG - Fredericija ukupno golova -63.5 (1.58)

18.00 Nemačka - Bugarska ukupno poena -183.5 (1.85)

Kvota: 4.97

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