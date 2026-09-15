SUDAR RANJENIKA: Liverpul traži iskupljenje, Totenhem slamku spasa u gradu Bitlsa
SPEKTAKL na "Enfildu"!
U okviru trećeg kola engleskog Liga kupa snage će odmeriti dva giganta Liverpul i Totenhem. Iako je reč o ranom fazi takmičenja, ovaj meč nosi ogroman rezultatski i psihološki pritisak za oba tima nakon bledih vikend izdanja u Premijer ligi.
Domaći sastav pod vođstvom Andonija Iraole u meč ulazi sa ulogom favorita. "Redsi" su neporaženi u uvodnom delu sezone, a nakon evropskog trijumfa nad Atletiko Madridom (2:1), usledio je neočekivan domaći remi bez golova protiv Fulama.
Iraola je najavio rotacije kako bi osvežio tim, a priliku na golu od prvog minuta dobiće Mamardašvili. Napad bi trebalo da predvodi raspoloženi Aleksander Isak, koji ima impresivan istorijski skor protiv Sparsa.
S druge strane, Roberto De Zerbi proživljava košmarne dane na klupi Totenhema. Londonci su u prva četiri kola Premijer lige bez pobede, ali ono što najviše brine navijače jeste podatak da tim još uvek nije postigao nijedan gol u gostima ove sezone.
Da stvar bude gora po De Zerbija, vezista Sandro Tonali je otpao zbog povrede zadobijene protiv Evertona, pridruživši se od ranije odsutnima Kuluševskom i Simonsu. Jedina svetla tačka biće emotivni povratak Endrua Robertsona na Enfild, koji je ovog leta prešao u Totenhem nakon devet godina u crvenom dresu.
Statistika je nemilosrdna prema gostima iz Londona. Totenhem nije pobedio na Enfildu u poslednjih 15 godina u svim takmičenjima, dok je Liverpul izgubio samo dva od poslednjih 20 međusobnih duela.
S obzirom na to da se u ovoj fazi Liga kupa ne igra produžetak, već se u slučaju remija odmah pristupa izvođenju penala, oba menadžera će želeti da posao završe u regularnih 90 minuta.
Liverpul pred svojom publikom retko propušta priliku za popravni ispit. Razlika u formi i samopouzdanju je u ovom trenutku drastična.
NAŠ TIP: 1 (1.80)
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