Tip fudbal

NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Olja Mrkić

14. 09. 2026. u 17:26

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REDAKCIJA Tipa spremila vam je noćni singl koji može da vam donese lepu zaradu

НОЋНИ ТИКЕТ, МАЊЕ СТРЕСА: Уплатите, легнете да спавате и ујутро се пробудите богатији!

Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia

Baija - Remo 1&GG (2,82)

Baija je vezala tri pobede u prvenstvu, ali su poslednje dve završene rezultatom 3:2. Na svom terenu dočekuje Remo, koji je pretposlednji na tabeli i izgubio je osam od 13 gostovanja ove sezone. Ipak, na poslednjih šest utakmica Rema, pet puta je došlo do tipa GG, dok je ova ekipa na gostovanjima prosečno postizala po jedan gol.

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