SOLARNA ELEKTRANA OTVORENA U BAT FABRICI U VRANJU: Investicija od 1.806 panela za veću energetsku nezavisnost
KOMPANIJA British American Tobacco (BAT) potvrdila je još jednom poziciju lidera u oblasti održivog razvoja u Srbiji, realizujući jedan od svojih najznačajnijih i najvećih infrastrukturnih projekata – instaliranje i puštanje u rad moderne solarne elektrane u fabrici u Vranju.
Ova investicija predstavlja snažnu potvrdu posvećenosti ostvarivanju globalnih ESG ciljeva BAT Grupe, sa jasnim fokusom na smanjenje emisija ugljen-dioksida i povećanje energetske nezavisnosti.
O veličini ovog projekta najbolje govore tehnički parametri, odnosno činjenica da je na krovnoj površini od čak 4.515 m² instalirano 1.806 solarnih panela, ukupne snage 1 MWp.
Zahvaljujući ovom postrojenju, fabrika je stekla status prozumera (kupca-proizvođača) i osigurala da oko 30 odsto svojih godišnjih potreba za električnom energijom namiruje iz sopstvene proizvodnje iz obnovljivih izvora. Višak proizvedene električne energije biće preusmeren u nacionalnu mrežu, čime BAT daje snažan doprinos zelenoj tranziciji čitave zajednice.
Ovaj korak je u potpunosti usklađen sa strategijom BAT Grupe da do 2030. godine više od 50 odsto energije koja se koristi u operativnom poslovanju potiče iz niskougljeničnih izvora.
Govoreći o značaju otvaranja solarne elektrane, direktor BAT fabrike u Vranju, Katalin Dragut, istakao je da ova aktivnost predstavlja novo poglavlje u transformaciji BAT fabrike u Vranju u održiviji proizvodni pogon, spreman da odgovori na sve buduće izazove.
- Ulaganjem u obnovljive izvore energije, proizvedene direktno na lokaciji, opredeljenje za održivost pretvaramo u konkretne aktivnosti, istovremeno jačajući dugoročnu konkurentnost naše fabrike. Kao jedan od prvih industrijskih projekata velikih razmera i ove vrste u regionu, nadamo se da ćemo inspirisati i druge da ubrzaju primenu sopstvenih održivih rešenja i pokažu kako industrija može da ima značajnu ulogu u izgradnji zelenije budućnosti za lokalne zajednice - izjavio je Dragut i izrazio zahvalnost partnerima i lokalnim vlastima, koji su značajno doprineli tome da ovaj važan korak bude ostvaren, na podršci i saradnji.
- Investicija u solarnu elektranu u fabrici "British American Tobacco" u Vranju za nas je i vid potvrde dugoročnog partnerstva koje BAT gradi sa našim gradom. Kada kompanija ulaže u modernizaciju i održivost svoje fabrike, ona istovremeno jača sopstvenu konkurentnost, ali i stabilnost i perspektivu lokalne privrede. Posebno je važno što to partnerstvo nije ograničeno samo na poslovni odnos. BAT je 23 godine deo privrednog i društvenog života Vranja i tokom tog perioda više puta je pokazao da razume potrebe zajednice u kojoj posluje. Od donacije IT opreme Gradu, preko brojnih drugih projekata, do skorašnje donacije 140 sadnica platana, BAT je pokazivao da svoj uspeh želi da poveže i sa razvojem sredine u kojoj posluje. Ova investicija u solarnu elektranu dodatno potvrđuje da smo na istom putu kada je reč o održivom razvoju. I Grad Vranje ulaže u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost kako na javnim objektima, tako i direktnom podrškom domaćinstvima. Već petu godinu za redom kroz javne pozive subvencionišemo mere energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima. U protekle četiri godine obezbedili smo subvencije za oko 350 domaćinstava, koji su konkurisali za neku od mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima u ukupnom iznosu od 72 miliona dinara, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Od tog broja na 71 objektu subvencionisana je ugradnja solarnih elektrana ukupne snage 620 kW. Solarne elektrane ugrađene su na četiri javna objekta: na vrtićima „Naše dete“ i „Boško Buha“, objektu Gradske uprave i na krovu OŠ „Vuk Karadžić“. Ukupna instalisana snaga na javnim objektima je 165 kW. Izgradnja toplovoda i kotlarnica na biomasu, je kroz JPP omogućila uvođenje obnovljivih izvora energije u sistem daljinskog grejanja. Na ovaj način pored najsavremenijih kotlarnica, efikasnih toplovoda i unapređenih podstanica, omogućeno je sigurnije snabdevanje energentima. Naš cilj je da ovakva partnerstva nastavimo i dalje. Želimo da BAT nastavi da investira u Vranje, da se razvija i modernizuje, a Grad će i ubuduće biti pouzdan partner svim kompanijama koje žele da ulažu, otvaraju nove mogućnosti i deo svog uspeha vrate zajednici. Jer kada imamo snažnu privredu, odgovorne kompanije i lokalnu samoupravu koja sa njima radi u interesu grada, onda od toga najdirektniju korist imaju naši građani - izjavio je gradonačelnik Vranja, dr Slobodan Milenković.
BAT je izuzetno posvećen razvoju lokalne zajednice u kojoj posluje što potvrđuju brojni projekti i aktivnosti koje je kompanija realizovala u različitim oblastima.
Svakako se izdvajaju oni projekti koji se odnose na zaštitu i očuvanje životne sredine, a poslednji među njima realizovan je proteklog vikenda u saradnji sa Planinarskim klubom "Železničar 2006" iz Vranja, kada su zaposleni kompanije učestvovali u akciji čišćenja jedne od najpoznatijih i najlepših pešačkih i planinarskih ruta u okolini Vranja "Beli most – Kazanđol – Mala reka – Mirkov kladanac" dužine 12,4 km.
BAT će nastaviti da doprinosi održivom razvoju, uz istovremeno ispunjavanje ciljeva iz globalne agende održivog razvoja, zahvaljujući čemu je danas fabrika u Vranju prepoznata kao jedna od najuspešnijih u okviru BAT Grupe.
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