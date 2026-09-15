Panika na Marakani! Hrvati otimaju Zvezdi Ligu šampiona?

CRVENA zvezda je na važnom zadatku!

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Crveno-beli predstojeće jeseni u Ligi konferencije ne igraju samo za prestiž i klupsku kasu, već vode grčevitu borbu za očuvanje statusa nosioca u kvalifikacijama za elitno takmičenje.

Pred fudbalerima Crvene zvezde je izuzetno važna evropska jesen u Ligi konferencije. Nakon skromnijeg izdanja tokom letnjih kvalifikacija, srpski šampion se suočava sa ozbiljnim takmičarskim imperativom. Višegodišnji uspešni nastupi na međunarodnoj sceni sada su pod znakom pitanja, jer klubu preti realna opasnost da izgubi status nosioca u plej-ofu za Ligu šampiona od sezone 2027/28!

Dugogodišnji kontinuitet u elitnim evropskim takmičenjima doneo je crveno-belima visok rejting, ali su slabiji rezultati tokom letnjih meseci upalili crveni alarm. Zvezda više nema pravo na kiks ukoliko želi da zadrži privilegovan položaj prilikom žreba za najelitnije klupsko takmičenje u narednim godinama.

Prema projekcijama platforme "Football Meets Data", trenutni koeficijent Crvene zvezde od 43,553 bodova trenutno nije dovoljan za status povlašćenog tima u plej-ofu za Ligu šampiona, gde prednjače klubovi poput Šahtjora, Ferencvaroša, Kopenhagena, Seltika i Dinama iz Zagreba. Dinamo u ovu trku ulazi sa prednošću od preko tri boda.

Iako Dinamo igra u jačoj Ligi Evrope, nastup Zvezde u Ligi konferencije predstavlja priliku za lakše protivnike, seriju pobeda i skok na UEFA listi. Pored rezultata na terenu, odbrane titule i učinka rivala poput Olimpijakosa, predstojeći mečevi imaće istorijski značaj za dugoročni status kluba.

