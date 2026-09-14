"PONOSAN SAM ŠTO SAM NA ČELU LISTE SLOBODNIH LJUDI" Vučić poslao snažnu poruku građanima (VIDEO)
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku građanima Srbije.
- Ponosan sam što se nalazim na čelu liste stvarno slobodnih ljudi, ljudi koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji, ljudi koji neće da dozvole totalitarizam- poručio je predsednik Srbije.
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