Politika

"PONOSAN SAM ŠTO SAM NA ČELU LISTE SLOBODNIH LJUDI" Vučić poslao snažnu poruku građanima (VIDEO)

В.Н.

14. 09. 2026. u 20:51

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PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku građanima Srbije.

ПОНОСАН САМ ШТО САМ НА ЧЕЛУ ЛИСТЕ СЛОБОДНИХ ЉУДИ Вучић послао снажну поруку грађанима (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

- Ponosan sam što se nalazim na čelu liste stvarno slobodnih ljudi, ljudi koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji, ljudi koji neće da dozvole totalitarizam- poručio je predsednik Srbije.

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