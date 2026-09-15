Region

SMENA NA DRŽAVNOM KORMILU? Posle decenije na vlasti Plenković pred odlukom: Četvrti mandat ili karijera u EU

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE deset godina na vlasti hrvatski premijer Andrej Plenković uskoro će morati da donese odluku da li će pokušati i četvrti put da pobedi na izborima, hoće li ostvariti evropsku karijeru u institucijama EU, ili će možda želeti da nasledi Zorana Milanovića na čelu države.

СМЕНА НА ДРЖАВНОМ КОРМИЛУ? После деценије на власти Пленковић пред одлуком: Четврти мандат или каријера у ЕУ

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

Po dugovečnosti u hrvatskoj politici Plenković je već sada svojevrsni fenomen, a malo je i evropskih političara koji su tri puta vodili vladu, a imaju šansu i za četvrti mandat.

Iza svetla pozornice u najvećoj hrvatskoj stranci HDZ već traje nervoza da li će Plenković ostati ili otići u Brisel. Zasada premijer i šef stranke čvrsto drži konce u svojim rukama, ali se oseća umor nakon burne decenije na državnom kormilu. Najveći je problem rešavanja ilegalnih deponija opasnog otpada u celoj Hrvatskoj i to bi moglo biti presudno za odluku o daljoj karijeri hrvatskog predsednika vlade.

Iz opozicije i najveće stranke levice SDP mu poručuju da se ne snalazi u ovoj ozbiljnoj situaciji, kada su građani zabrinuti za svoje zdravlje, a brzog rešenja nema.

- Najviše me šokiralo ponašanje premijera koji je optužio građane za histeriju. Plenković misli da se sve može kupiti novcem - kaže gradonačelnica Supetra iz SDP Ivana Marković.

Opozicija propustila šansu

HRVATSKA opozicija leve orijentacije nije iskoristila ni aferu sa otpadom u Lici da joj poraste popularnost. Sve se više kalkuliše da bi u budućnosti moglo doći do saradnje HDZ i Mosta, ali - bez Plenkovića.

I dok opozicija, što je normalno, za sve probleme upire prst u premijera, u samom HDZ već se čuju kombinacije ko bi mogao da zameni Plenkovića. Zasada se spominju samo dva imena, Gordan Jandroković koji je predsednik Sabora i Ivan Anušić, ministar odbrane. Jandroković slovi za predstavnika evropske struje u HDZ, logični naslednik Andreja Plenkovića, a Anušić je predstavnik desne opcije u stranci, koja do sada nije imala prevelik uticaj.

Navodno obojica pripremaju teren, šire uticaj tamo gde je stranka jaka, a iako je nezahvalno prognozirati, Jandroković ima više šanse da preuzme vodeću stranačku poziciju. Dugo je šef Sabora u politici, bio je na mnogim važnim funkcijama, jako dobro kao bivši ministar spoljnih poslova poznaje i evropsku politiku, za razliku od Anušića koji to iskustvo nema.

Obojica su se već u nedavnim događajima želeli približiti stranačkoj desnici, dolaskom na Tompsonove koncerte i izjavama koje su koketirale sa desnom opcijom, time da Anušić, za razliku od Jandrokovića nema popularnost među članovima HDZ na desnom centru.

Politički obračuni u HDZ uvek su snažni i nekontrolisani, a do sada nijedan predsednik posle Franje Tuđmana nije "preživeo" u životu stranke, od Ive Sanadera, Jadranke Kosor do Tomislava Karamarka. HDZ članstvo podržava svakog predsednika stranke do trenutka njegovog pada, a zatim počne ogorčena borba za vlast i presvlačenje kaputa preko noći. U međuvremenu izbiju na površinu sve nepravilnosti iz vremena kada je bivši vodio vlast i HDZ se bez mnogo emocija "rastane" sa šefovima koji su za vreme svojih mandata bili neprikosnoveni.

Hoće li se dogoditi i Plenkoviću teško je reći, ali će uskoro morati da izabere između Hrvatske i Brisela. Spominje se u HDZ osnivanje regionalnih tela kojima bi bio zadatak da lokalni čelnici hvale premijera i vladu, u trenutku kad je sve više oštrih kritika na račun ministara i premijera. Glavni adut koji je Plenković imao da ljudi sada žive bolje nego ikad, veoma je problematičan, jer Hrvatska nikad nije bila tako skupa za život. 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"