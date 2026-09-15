KAKVE VESTI! Srbija domaćin Lige Evrope 2029. godine! Evo gde će se igrati finale!
Velika čast za srpsku prestonicu i FSS.
Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija (UEFA).
Odluka je doneta na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Solunu.
Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja 2029. godine na budućem Nacionalnom stadionu koji se gradi u okviru projketa EXPO u Surčinu.
"Da, tačno je, finale Liga Evrope biće odigrano u Surčinu", potvrdio je Fudbalski savez Srbije.
Domaćin finalnog meča Lige šampiona iste sezone biće Barselona.
Očekuje se da završetak radova na nacionalnom stadionu u Surčinu bude početkom 2028. godine.
Organizacija finalne utakmice Lige Evrope još jedna je potvrda podrške koju Srbija i FSS uživaju kod UEFA, koja je takođe okrenuta strategiji razvoja i podrške regionu Zapadnog Balkana.
Podsetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin Prvenstva Evrope mladih reprezentacija 2027. godine.
Gradovi domaćini, uz Beograd, biće Leskovac, Loznica i Bačka Topola. I ovaj projekat bio je deo velike podrške evropske "kuće fudbala", istovremeno i ulaganje u jačanje regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana.
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