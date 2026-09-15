KAKVE VESTI! Srbija domaćin Lige Evrope 2029. godine! Evo gde će se igrati finale!

Velika čast za srpsku prestonicu i FSS.

Credit: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija (UEFA).

Odluka je doneta na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Solunu.

Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja 2029. godine na budućem Nacionalnom stadionu koji se gradi u okviru projketa EXPO u Surčinu.

"Da, tačno je, finale Liga Evrope biće odigrano u Surčinu", potvrdio je Fudbalski savez Srbije.

🤩 The hosts are set!



🏟️ National Arena, Bucharest will stage the 2028 #UELfinal, with National Stadium Serbia, Belgrade hosting in 2029.



👉 Will your club be there? pic.twitter.com/IxXAtu8VAb — UEFA (@UEFA) September 15, 2026

Domaćin finalnog meča Lige šampiona iste sezone biće Barselona.

Očekuje se da završetak radova na nacionalnom stadionu u Surčinu bude početkom 2028. godine.

Organizacija finalne utakmice Lige Evrope još jedna je potvrda podrške koju Srbija i FSS uživaju kod UEFA, koja je takođe okrenuta strategiji razvoja i podrške regionu Zapadnog Balkana.

Podsetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin Prvenstva Evrope mladih reprezentacija 2027. godine.

Gradovi domaćini, uz Beograd, biće Leskovac, Loznica i Bačka Topola. I ovaj projekat bio je deo velike podrške evropske "kuće fudbala", istovremeno i ulaganje u jačanje regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“