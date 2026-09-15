Fudbal

KAKVE VESTI! Srbija domaćin Lige Evrope 2029. godine! Evo gde će se igrati finale!

Новости онлине/С.С.

15. 09. 2026. u 11:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Velika čast za srpsku prestonicu i FSS.

КАКВЕ ВЕСТИ! Србија домаћин Лиге Европе 2029. године! Ево где ће се играти финале!

Credit: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija (UEFA).

Odluka je doneta na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Solunu.

Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja 2029. godine na budućem Nacionalnom stadionu koji se gradi u okviru projketa EXPO u Surčinu.

"Da, tačno je, finale Liga Evrope biće odigrano u Surčinu", potvrdio je Fudbalski savez Srbije.

Domaćin finalnog meča Lige šampiona iste sezone biće Barselona.

Očekuje se da završetak radova na nacionalnom stadionu u Surčinu bude početkom 2028. godine. 

Organizacija finalne utakmice Lige Evrope još jedna je potvrda podrške koju Srbija i FSS uživaju kod UEFA, koja je takođe okrenuta strategiji razvoja i podrške regionu Zapadnog Balkana.

Podsetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin Prvenstva Evrope mladih reprezentacija 2027. godine.

Gradovi domaćini, uz Beograd, biće Leskovac, Loznica i Bačka Topola. I ovaj projekat bio je deo velike podrške evropske "kuće fudbala", istovremeno i ulaganje u jačanje regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠALJE LOŠU PORUKU MLAĐIM GENERACIJAMA: Crnogorci traže otkazivanje nastupa Cece Ražnatović - tvrde da im kvari evropski ugled

ŠALjE LOŠU PORUKU MLAĐIM GENERACIJAMA: Crnogorci traže otkazivanje nastupa Cece Ražnatović - tvrde da im kvari evropski ugled