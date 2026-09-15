VELIČANSTVENI PRIZORI: Omladina iz Novog Sada slavi Dan zastave i srpskog jedinstva (VIDEO)
DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas. Tim povodom je omladina u Novom Sadu priredila veličanstvene prizore, na koje niko ne može ostati ravnodušan.
Preko mosta je razvijena ogromna zastava na kojoj piše "Živela ujedinjena Srbija".
Prizor je veličanstven.
Kako to izgleda pogledajte u videu koji sledi:
Podsećamo, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obležava se 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kad je srpska vojska sa saveznicima u probila Solunski front u Prvom svetskom ratu.
Proboj Solunskog fronta doveo je do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata, nakon kapitulacije Bugarske i Turske, a potom Austro-Ugarske i Nemačke.
Nakon pobede u Prvom svetskom ratu i okončanja sukoba formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Vlada Srbije donela je 11. septembra 2020. godine odluku da se 15. septembar obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je i u Čikagu i Štutgartu.
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