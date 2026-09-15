Politika

VELIČANSTVENI PRIZORI: Omladina iz Novog Sada slavi Dan zastave i srpskog jedinstva (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 11:34

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DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas. Tim povodom je omladina u Novom Sadu priredila veličanstvene prizore, na koje niko ne može ostati ravnodušan.

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ПРИЗОРИ: Омладина из Новог Сада слави Дан заставе и српског јединства (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Preko mosta je razvijena ogromna zastava na kojoj piše "Živela ujedinjena Srbija".

Prizor je veličanstven.

Kako to izgleda pogledajte u videu koji sledi:

Podsećamo, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obležava se 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kad je srpska vojska sa saveznicima u probila Solunski front u Prvom svetskom ratu.

Proboj Solunskog fronta doveo je do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata, nakon kapitulacije Bugarske i Turske, a potom Austro-Ugarske i Nemačke.

Nakon pobede u Prvom svetskom ratu i okončanja sukoba formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

Vlada Srbije donela je 11. septembra 2020. godine odluku da se 15. septembar obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je i u Čikagu i Štutgartu.

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