Politika

"STUDENTI" SU 1.750 GODINA STARIJI OD VUČIĆEVE LISTE: Brojke ne lažu!

В. Н.

15. 09. 2026. u 10:10

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I DOK se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama ne uklapaju se baš među studente.

СТУДЕНТИ СУ 1.750 ГОДИНА СТАРИЈИ ОД ВУЧИЋЕВЕ ЛИСТЕ: Бројке не лажу!

Foto: Printskrin

Prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi je 50,66 godina, gotovo sedam godina više nego na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Printskrin

I dok se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama više podsećaja na gerijatriju.

Foto: Printskrin

Naime, prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi iznosi čak 50,66 godina, dok je prosek na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 43,5 godine.

Kada se uporedi ukupan zbir godina sa blokaderske liste koju predstavljaju kao studentsku listu i zbor godina sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", lista blokadera starija je u zbiru čak 1.750 godina. 

Foto: Printskrin

Studenti na Vučićevoj listi su:

  • Miloš Pavlović, koji se nalazi na 27. mestu liste
  • Student Pravnog fakulteta Vukašin Vučićević
  • Luka Lalošević iz Rume
  • Marija Stanković iz Žitorađe
  • Vladimir Balać iz Futoga
  • Anja Ranković iz Novog Kneževca
  • Vukašin Đoković iz Novog Sada
  • Lazar Aksentijević iz Zvečana, koji je naveden kao doktorand – student
  • Anđelija Hajdana Bakalović iz Beograda,
  • Nina Trnavac iz Užica,
  • Luka Žarić iz Sremske Mitrovice
  • Jovana Aranđelović iz Beograda
  • Ilijana Pavlović iz Titela

Pri kraju liste nalaze se i Milica Radić, Simona Majkić, koja je navedena kao student prava, Tamara Rnjaković, Milica Šujdović, Mina Marić, Željko Zdravković i Vojin Živanović.

Umesto generacije koja tek treba da gradi budućnost zemlje, građanima se predstavlja lista čiji kandidati po proseku godina pripadaju generaciji koja je od studentskih klupa udaljena nekoliko decenija.

Brojke ne lažu

Nosilac studentske liste je Ilija Srdanović (56), dok su među poznatijim kandidatima Zlatko Kokanović (50), Tihomir Stanić (65), Jovo Bakić (56), Dejan Šoškić (59), bivši guverner Narodne banke Srbije, za kog je Vučić nekoliko puta izjavio da bi ga "stavili za premijera kako bi ponovo uništio dinar"...

U prvi plan iskočilo je i ime Dejana Bodiroge (53).

Dakle, kada se sklone parole, etikete i politički marketing, ostaju brojke. A brojke su neumoljive i ne lažu.

Stvar je jasna. 

Studenti nikad stariji, toliko stariji da bi, po ovoj računici, pojedini već mogli da se sećaju studentskih dana iz nekog drugog vremena. 

Pravi lideri "studentske liste" bez studenata

Gostujući na TV Pink, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na tzv. studentskoj listi najmanje ima studenata. 

"Stvarni lideri su on (Pajtić, prim. aut.) i Dušan Petrović, dakle nikakva studentska lista - na njoj nema studenata, stvarni lideri su Pajtić i Dušan Petrović," rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da je on sa druge strane "nosilac liste stvarno slobodnih ljudi, koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji, koji neće da dozvole totalitarizam". 

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