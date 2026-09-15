"STUDENTI" SU 1.750 GODINA STARIJI OD VUČIĆEVE LISTE: Brojke ne lažu!
I DOK se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama ne uklapaju se baš među studente.
Prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi je 50,66 godina, gotovo sedam godina više nego na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
I dok se blokaderska lista predstavlja kao "studentska", njeni kandidati po godinama više podsećaja na gerijatriju.
Naime, prosečna starost kandidata na tzv. studentskoj listi iznosi čak 50,66 godina, dok je prosek na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 43,5 godine.
Kada se uporedi ukupan zbir godina sa blokaderske liste koju predstavljaju kao studentsku listu i zbor godina sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", lista blokadera starija je u zbiru čak 1.750 godina.
Studenti na Vučićevoj listi su:
- Miloš Pavlović, koji se nalazi na 27. mestu liste
- Student Pravnog fakulteta Vukašin Vučićević
- Luka Lalošević iz Rume
- Marija Stanković iz Žitorađe
- Vladimir Balać iz Futoga
- Anja Ranković iz Novog Kneževca
- Vukašin Đoković iz Novog Sada
- Lazar Aksentijević iz Zvečana, koji je naveden kao doktorand – student
- Anđelija Hajdana Bakalović iz Beograda,
- Nina Trnavac iz Užica,
- Luka Žarić iz Sremske Mitrovice
- Jovana Aranđelović iz Beograda
- Ilijana Pavlović iz Titela
Pri kraju liste nalaze se i Milica Radić, Simona Majkić, koja je navedena kao student prava, Tamara Rnjaković, Milica Šujdović, Mina Marić, Željko Zdravković i Vojin Živanović.
Umesto generacije koja tek treba da gradi budućnost zemlje, građanima se predstavlja lista čiji kandidati po proseku godina pripadaju generaciji koja je od studentskih klupa udaljena nekoliko decenija.
Brojke ne lažu
Nosilac studentske liste je Ilija Srdanović (56), dok su među poznatijim kandidatima Zlatko Kokanović (50), Tihomir Stanić (65), Jovo Bakić (56), Dejan Šoškić (59), bivši guverner Narodne banke Srbije, za kog je Vučić nekoliko puta izjavio da bi ga "stavili za premijera kako bi ponovo uništio dinar"...
U prvi plan iskočilo je i ime Dejana Bodiroge (53).
Dakle, kada se sklone parole, etikete i politički marketing, ostaju brojke. A brojke su neumoljive i ne lažu.
Stvar je jasna.
Studenti nikad stariji, toliko stariji da bi, po ovoj računici, pojedini već mogli da se sećaju studentskih dana iz nekog drugog vremena.
Pravi lideri "studentske liste" bez studenata
Gostujući na TV Pink, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na tzv. studentskoj listi najmanje ima studenata.
"Stvarni lideri su on (Pajtić, prim. aut.) i Dušan Petrović, dakle nikakva studentska lista - na njoj nema studenata, stvarni lideri su Pajtić i Dušan Petrović," rekao je Vučić.
Vučić je naglasio da je on sa druge strane "nosilac liste stvarno slobodnih ljudi, koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji, koji neće da dozvole totalitarizam".
Preporučujemo
Evo koliki je prosek godina tzv. studentske liste, a koliki "Ujedinjene Srbije"
15. 09. 2026. u 08:32
TROJANSKI STUDENTI: Hronika dvogodišnje političke podvale i izdaje građana Srbije
15. 09. 2026. u 08:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)