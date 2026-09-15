Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 08:25

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Utorak

20.45 Hibernijan - Kilmarnok 1 (1.45)

21.00 Liverpul - Totenhem 1 (1.68)

21.30 Elče - Real Madrid 2 (1.23)

Kvota: 3.00 

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