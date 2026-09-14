HALE UMESTO NJIVA: Grad Beograd započeo izradu plana za privrednu zonu u Batajnici

TAMO gde su danas njive bez ijednog izgrađenog objekta, u narednim godinama mogla bi da "nikne" nova privredna zona Batajnice. Grad je započeo izradu plana za više od 11 hektara na kojima je predviđeno približno 54.000 kvadratnih metara hala, magacina, poslovnog i trgovačkog prostora. Ako plan bude sproveden, ovde bi moglo da radi oko 360 ljudi.

D.N.

Reč je o parceli na obodu Batajnice koja se, iako se vodi kao gradsko građevinsko zemljište, danas koristi za poljoprivredu. Ideja je da gotovo čitav taj prostor dobije potpuno novu namenu - umesto oranica, ovde bi bili objekti namenjeni proizvodnji, skladištenju, trgovini i drugim poslovnim delatnostima, dok bi deo zemljišta bio izdvojen za nove ulice i prilaze.

Prvi zvanični korak napravljen je početkom jula ove godine. Odbornici Skupštine grada Beograda tada su usvojili odluku da se krene u izradu Plana detaljne regulacije za ovaj deo privredne zone.

Prema sadašnjem predlogu, od ukupno oko 113.400 kvadratnih metara obuhvaćenih planom, približno 108.000 kvadrata bilo bi namenjeno privrednim i komercijalnim sadržajima, a nešto više od 5.300 kvadratnih metara novim saobraćajnicama. Kada se saberu sve etaže budućih objekata, njihova ukupna površina mogla bi da dostigne oko 54.025 kvadratnih metara.

Dobra lokacija JEDAN od glavnih razloga zbog kojih je ovaj prostor zanimljiv za privredu jeste njegov položaj. Uz samu zonu prolazi magistralna železnička pruga ka Novom Sadu, dok je auto-put Beograd - Novi Sad udaljen oko 500 metara. Veza sa njim sada se ostvaruje preko Batajničkog druma 16. deo. Zato će, pre nego što ovde počnu da niču objekti, morati da bude rešeno i kako će kamioni, zaposleni i ostala vozila ulaziti i izlaziti iz budućeg kompleksa.

Zgrade bi mogle da zauzmu najviše polovinu svake građevinske parcele, dok bi najmanje druga polovina morala da ostane slobodna ili pod zelenilom. Većina objekata mogla bi da bude visoka do 18 metara, dok bi pojedini tehnički delovi, kule ili slični elementi mogli da idu do 24 metra, ali samo na manjem delu objekta.

Plan predviđa i povezivanje sa novim pristupnim ulicama.