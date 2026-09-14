"DRAGI PENZIONERI, HVALA VAM" Vučić: Novac koji danas dobijate od države zaslužili ste i zaradili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se penzionerima.

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- Dragi penzioneri i dragi borci, hvala vam na tome što ste gradili i branili našu zemlju. Novac koji danas dobijate od države zaslužili ste i zaradili, a da bismo mogli da nastavimo putevima uspeha moraćemo da radimo još više, i naravno, da nikome ne dozvolimo da Srbiju sruši - rekao je Vučić.