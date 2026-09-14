Politika

"DRAGI PENZIONERI, HVALA VAM" Vučić: Novac koji danas dobijate od države zaslužili ste i zaradili

В.Н.

14. 09. 2026. u 11:50

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se penzionerima.

ДРАГИ ПЕНЗИОНЕРИ, ХВАЛА ВАМ Вучић: Новац који данас добијате од државе заслужили сте и зарадили

Foto: Printskrin

- Dragi penzioneri i dragi borci, hvala vam na tome što ste gradili i branili našu zemlju. Novac koji danas dobijate od države zaslužili ste i zaradili, a da bismo mogli da nastavimo putevima uspeha moraćemo da radimo još više, i naravno, da nikome ne dozvolimo da Srbiju sruši - rekao je Vučić.

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