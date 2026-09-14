Politika

VUČIĆ O REZULTATIMA IZBORA: Sve ispod 50 odsto - lično ću biti nezadovoljan

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 09. 2026. u 19:05

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na TV Pink gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.

ВУЧИЋ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА: Све испод 50 одсто - лично ћу бити незадовољан

Foto: Printskrin Pink TV

Ističe da ćemo znati rezultate izbora kad se prebroje glasovi.

- Pobili bi oni nas svakog 15. u mesecu. To su bajke za malu decu. Niti će koga da biju, niti će koga da ruše - naveo je on.

Nada se da će njegova lista postavila cilj da ima više od 50 odsto.

- Sve ispod 50 odsto - lično ću biti nezadovoljan. Verujem da smo to zaslužili. Budemo li izgubili izbore, priznaću rezultate kad pređemo 65-70% uzorka - tvrdi on.

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