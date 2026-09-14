VUČIĆ O REZULTATIMA IZBORA: Sve ispod 50 odsto - lično ću biti nezadovoljan
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na TV Pink gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.
Ističe da ćemo znati rezultate izbora kad se prebroje glasovi.
- Pobili bi oni nas svakog 15. u mesecu. To su bajke za malu decu. Niti će koga da biju, niti će koga da ruše - naveo je on.
Nada se da će njegova lista postavila cilj da ima više od 50 odsto.
- Sve ispod 50 odsto - lično ću biti nezadovoljan. Verujem da smo to zaslužili. Budemo li izgubili izbore, priznaću rezultate kad pređemo 65-70% uzorka - tvrdi on.
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