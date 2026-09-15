POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV ALEKSANDRA PAPIĆA: Evo zbog čega mu se na teret stavlja pranje novca

VIŠI sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Aleksandra Papića zbog pranja novca u iznosu od više od 72 miliona dinara koju je podiglo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Tanjug.

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Optužnicom se Papiću na teret stavlja produženo krivično delo Pranje novca za koje je zaprećena kazna zatvora od godinu do 10 godina.

Papić je optužen jer se sumnja da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos ukupno 72.049.250 dinara, iako je znao da ovaj novac potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njegovo nezakonito poreklo.

Postoji opravdana sumnja da je Aleksandar P. od direktora firme "Sirb kar" doo iz Aranđelovca okrivljenog S. B, koji je više putničkih vozila stekao kriminalnom delatnošu, a što proizilazi iz pravosnažne presude Višeg suda u Beogradu, preuzeo devet luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika, prodao trećim licima, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

U pitanju su vozila: bentli continental, mercedes benz A, porsche cayenne, audi Q7, dva vozila BMW X5, mercedes benz GLE 400 D, mercedes benz GLE COUPE 300 D i BMW X 6 X drive.

(Tanjug)

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