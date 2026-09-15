Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine
MAXI je, još jednom, potvrdio poverenje koje mu kupci ukazuju svakodnevno u prodavnicama širom Srbije.
Priznanje Best Buy Award potvrdilo je da Maxi pruža najbolju vrednost za uloženi novac u kategoriji celokupnog iskustva koje kupac oseća nakon obavljene kupovine
U istraživanju je od ispitanika traženo da, na osnovu ličnog iskustva kupovine, navedu trgovinski lanac koji na tržištu Srbije pruža najbolji odnos cene i kvaliteta proizvoda, uzimajući u obzir ponudu, uređenje prostora i ukupno iskustvo kupovine.
- Drago nam je što kupci prepoznaju našu posvećenost pružanju najboljeg iskustva kupovine.Trudimo se da kroz širok asortiman proizvoda odličnog kvaliteta, moderan dizajn prodavnica, tehnologiju i ljubaznu uslugu budemo dobar komšija zajednici u kojoj poslujemo i živimo. Ovo priznanje nam je podstrek da budemo još bolji supermarket, jer verujemo da se poverenje kupaca zaslužuje iznova, svakog dana - izjavila je Gorica Jovović, generalna direktorka kompanije Delez Srbija.
Pored priznanja u retail kategoriji, Maxi je titulu „Najbolja vrednost za novac" osvojio i među Gen Z populacijom, za svoju onlajn prodavnicu, čime je potvrdio da prepoznaje i navike mlađih, digitalno orijentisanih potrošača.
Oba priznanja dodeljena su za period 2025/2026, u okviru istraživanja koje sprovodi International Certification Association (ICERTIAS), nezavisna međunarodna istraživačka i sertifikaciona organizacija sa sedištem u Cirihu, koja posluje u više od 40 zemalja.
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