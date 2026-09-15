ZBOG ČEGA SE JELENA ODREKLA RUSIJE!? Otac najboljev teniserke sveta nije mogao više da ćuti

Jelena Ribakina je zvanično najbolja teniserka sveta, a njeno državljanstvo i porodično poreklo često su bili tema rasprava.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Rođena u Moskvi, u Rusiji, šampionka Australijan opena 2026. godine i u ovom trenutku finalistkinja US opena, odrasla je uz roditelje Ruse, ali je na kraju izabrala da igra za Kazahstan.

Ribakina je rođena 17. juna 1999. u porodici Andreja i Jekaterine Ribakine, a ima stariju sestru Anu. Njen otac je radio na sportskoj televiziji, a oba roditelja su odigrala ključnu ulogu u Jeleninom razvoju nakon što je sa šest godina počela da trenira tenis. Jelenin otac Andrej uveo ju je u svet tenisa dok je bila dete. Roditelji su u početku podsticali svoje ćerke da se bave sportom, a tenis je na kraju postao njena strast.

A sada je i njen otac otkrio zbog čega je izabrala baš Kazahstan umesto Rusije.

- Da sam bio malo uporniji sa teniskim savezom Rusije (FTR) možda bi se nešto i desilo, mislim da sada i oni žale zbog toga. Da su pokazali više entuzijazma, želje, možda bi se nešto ostvarilo, nisu iskoristili svoje šanse. Slažem se sa čuvenim Šamilom Tarpiščevim da Rusija ima previše talentovanih igrača i da je nemoguće svima pomoći. On je tada bio predsednik FTR-a i uradio je dosta toga dobrog. Međutim, mnogi su ostali ostavljeni na cedilu, nije se iskoristila prilika - rekao je Andrej u jednom intervjuu za ruske medije.

Kada su Rusi shvatili šta se dešava i da mogu da izgube Jelenu, poslali su ugovor, nisu hteli da ode u Kazahstan, ali je to bila sramna ponuda.

-FTR mi je poslao ugovor za Lenu. Pogledao sam ga i rastužio sam se. Da ne dužim, poenta tog ugovora bila je 'nema novca, ali izdržite'. Pokušali su da uguraju svoje trenere da rade sa njom, iako je ona tada već imala trenera Stefana Vukova i hteli su da ona postane njihov projekat. Legendarni Jevgenij Kafeljnikov je video Lenu i napisao je na društvenim mrežama 'Zapamtite njeno ime'. Tako da je potencijal bio vidljiv svima. Nisam uvređen, donete su odluke. Rekao sam joj jednom prilikom da ima izbor da ide u školu ili da postane gladijator. Jer je profesionalni sport na vrhunskom nivou kao da si gladijator. Izabrala je to.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Pitali su ga i da li je Jelena ljuta na Rusiju zbog toga što nije stala uz nju.

-Ona je potpuno drugačija osoba od mene, možda sam ja taj koji se ljuti i koji je zlopamtilo. Nervira me što je neko bio pred njihovim nosom do 19. godine i nisu je cenili. Vidite kako se to završilo. Onda su Kazahstanci stupili u kontakt sa nama. Ne znam da li bi njena karijera propala da nije bilo njih ili ne, ko zna kakav bi put bio. Ono što znam jeste da smo njena majka i ja više vezani za domovinu, Lena nije takva. Kad je imala 13 godina i kad je igrala na Rolan Garosu, ja sam bio impresioniran, rekao sam joj 'Lena, možeš li da zamisliš, ti si Ruskinja koja igra u Parizu protiv Australijanke'. Smireno mi je odgovorila i pitala me šta je to tako posebno. Za nju je sve to bilo normalno, a za nas rođene u Sovjetskom savezu je to bila fantazija toliko dugo.

Jelena se onesvestila na US openu kada je imala 18 godina. Bila je na juniorskom turniru, pozlilo joj je, pala je i onesvestila se. Diskvalifikovali su je sa turnira zbog toga.

-Taj momenat je bio baš stresan za nas. Tada smo njena majka i ja odlučili da nikada više nigde neće putovati sama i da ako ne nađemo novac, da će da se povuče iz tenisa. Njen nivo hemoglobina je odjednom pao, onesvestila se. Tada su je diskvalifikovali i bili smo ljuti zbog te odluke, jer je baš želela da igra. Ali, sada shvatam koliko su bili u pravu i koliko je to bila dobra odluka. Dodatni problem je bio što joj niko od predstavnika ruskog teniskog saveza tada nije pomogao, u tim teškim momentima. Dobila je posle toga ponude od nekih univerziteta iz Amerike i Kanade, mene su privukle neke od tih ponuda, ali nije otišla tamo. Izabrali smo Kazahstan, prvenstveno zbog njihovog odnosa prema nama, osetili smo se slobodno. Ni u jednom momentu je nisu oslovljavali kao 'projekat' ili nešto slično, već su objasnili da rade na razvoju tenisa i to nas je privuklo.