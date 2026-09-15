Fudbal

Čukarički dovodi Argentinca koji vredi 800.000 evra

M.M.

15. 09. 2026. u 10:48

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Najpre na jednogodišnju pozajmicu

Čukarički dovodi Argentinca koji vredi 800.000 evra

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Argentinski defanzivac Ramiro Di Lučijano uskoro će zadužiti opremu Čukaričkog, prenosi poznati južnoamerički fudbalski insajder Sezar Luis Merlo.

Prema njegovim informacijama, 22-godišnji fudbaler moskovskog CSKA stiže na Banovo brdo na jednogodišnju pozajmicu.

Beogradski klub je obezbedio i mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone za sumu od 500.000 evra. Ukoliko Brđani odluče da zadrže Argentinca, "armejci" će zadržati pravo na 40 odsto od njegove naredne prodaje.

Di Lučijano, koji primarno igra na poziciji desnog beka, u CSKA je stigao iz argentinskog Banfilda. Ipak, u ruskoj prestonici nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu, pa je za prvi tim zabeležio svega tri nastupa.

rema podacima specijalizovanog portala "Transfermarkt", tržišna vrednost ovog mladog defanzivca trenutno se procenjuje na 800.000 evra.

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