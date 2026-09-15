David protiv Golijata na "Martinez Valeru": Elče testira šampionske ambicije Real Madrida, a Murinjo...
Večeras od 21:30 čuveni stadion "Manuel Martinez Valero" biće poprište duela dve ekipe sa potpuno različitog kraja tabele.
Dok se Elče grčevito bori da pobegne sa dna, Real Madrid pod komandom Žozea Murinja traži novu pobedu kako bi zadržao stopostotan korak u trci za šampionsku titulu.
Domaći tim je katastrofalno počeo novu sezonu i trenutno zauzima pretposlednje, 19. mesto sa samo 2 osvojena boda. Ekipa pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Martina Anselmija još uvek ne zna za trijumf ove jeseni (dva remija i tri poraza), a najveći problem predstavlja hronična neefikasnost.
Ipak, tračak nade za domaće navijače pojavio se u prošlom kolu. Elče je uspeo da napravi iznenađenje i izvuče bod na tradicionalno teškom gostovanju protiv Atletik Bilbaa u Baskiji (1:1). Gol mladog Fakunda Buonanotea iz penala pokazao je da ekipa ima karakter, ali večeras ih čeka znatno teži ispit. Odbrana će morati da odigra meč sezone ako želi da izbegne katastrofu.
Sa druge strane, „Kraljevski klub“ demonstrira silu na startu šampionata. Real zauzima 2. mesto na tabeli sa 12 bodova i želi da nastavi pritisak na lidera pre nego što predstojećeg vikenda odigra veliki gradski derbi protiv Atletiko Madrida.
Glavna udarna igla Madriđana je Klijan Mbape, koji igra u nestvarnoj formi. Francuski napadač je postigao čak sedam golova u prvih šest zvaničnih utakmica ove sezone, uključujući i dva pogotka u prošlom kolu protiv Rajo Valjekana. Žoze Murinjo je u Elče poveo najjači mogući sastav, uključujući Belingema, Vinisijusa i Bernarda Silvu, što jasno stavlja do znanja da kalkulacija i odmora za derbi neće biti.
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